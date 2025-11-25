Δολοφονία στη Σαλαμίνα: Ομολόγησε η νύφη του θύματος, έπαιζε τα λεφτά της στον τζόγο

Σοκαριστική ανατροπή στην υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα, καθώς ομολόγησε τον φόνο η νύφη της.

Η δολοφονία που αρχικά φαινόταν να είναι ληστεία μετά φόνου, έγινε τελικά από τη σύζυγο του ενός εκ των γιων του θύματος και αναζητούνται τα κίνητρα της πράξης της που προς το παρόν δείχνουν να είναι οικονομικά. Πληροφορίες θέλουν την φερόμενη δράστη να έπαιζε χρήματα στον τζόγο και είχε εθιστεί. Αυτός, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, που προχώρησε στη ληστεία και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασε στο σημείο να την δολοφονήσει κιόλας.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου, όταν έγινε εισβολή στο σπίτι της 75χρονης. Αφού τη χτύπησε με ένα μπουκάλι, την μαχαίρωσε και την σκότωσε, για να της αρπάξει χρήματα (υπολογίζεται ότι είχε κοντά στις 10.000 ευρώ μέσα στο σπίτι) και κάποιες λίρες μαζί με κοσμήματα που είχε στο σπίτι της.

Διαβάστε επίσης:

Ταξί: Νέα 48ωρη πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου – Τα αιτήματα του κλάδου

Επτά δολοφονημένες «επιστρέφουν» μέσω AI για να στείλουν μήνυμα κατά της έμφυλης βίας – «Άλλη μία γυναικοκτονία» (video)

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονος που χτύπησε συνομήλικό του έξω από το σχολείο του