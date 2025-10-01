Συγκλονίζει ο Έρικ Ντέιν για τη μάχη του με την ALS: «Θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα»

Θάρρος και αποφασιστικότητα να μην εγκαταλείψει τη μάχη του με τη νόσο ALS (πλάγια μυατροφική σκλήρυνση) επιδεικνύει ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Grey’s Anatomy.

Ο 52χρονος εξήγησε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει την προσωπική του διάγνωση για να συμβάλει στο να γίνουν αλλαγές στη μάχη κατά της ασθένειας.

Eric Dane is not going down without a fight. https://t.co/ZBuQ5B4l3x pic.twitter.com/tKaanNmCRN — E! News (@enews) September 30, 2025

Ο διάσημος ηθοποιός, που γνωστοποίησε δημόσια την κατάστασή του τον περασμένο Απρίλιο, συμμετείχε πρόσφατα σε συνάντηση με τον Καλιφορνέζο βουλευτή Έρικ Σουόλγουελ στην Ουάσιγκτον, μαζί με γιατρούς και εκπροσώπους της οργάνωσης I AM ALS. «Η ALS είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουν να διαγνώσουν σε κάποιον», είπε ο Έρικ Ντέιν, σε συζήτηση που καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στο TikTok του πολιτικού τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Eric Dane Vows to Fight "Until the Last Breath" Amid ALS Battle https://t.co/vqTYN3fbW2 pic.twitter.com/alEljXMDuz — E! News (@enews) September 30, 2025

Ο ηθοποιός εξήγησε: «Συχνά χρειάζεται τόσος χρόνος για να γίνει η διάγνωση, που τελικά αποκλείει τους ασθενείς από τη συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές. Γι’ αυτό το Act for ALS είναι τόσο σπουδαίο, επειδή διευρύνει την πρόσβαση για όλους».

«Έχω δύο κόρες – Θέλω να τις δω να αποφοιτούν, να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά»

Απευθυνόμενος στον Έρικ Σουόλγουελ, ο οποίος υποστηρίζει την προσπάθεια εξασφάλισης ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για έρευνα γύρω από την ALS, ο Ντέιν διαβεβαίωσε ότι θα παλέψει μέχρι τέλους. «Θέλω να χτυπήσω κάθε καμπάνα», είπε συγκινημένος. «Έχω δύο κόρες στο σπίτι. Θέλω να τις δω να αποφοιτούν από το κολέγιο, να παντρεύονται, ίσως και να αποκτήσουν παιδιά. Θέλω να είμαι εκεί για όλα αυτά. Οπότε θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα».

Eric Dane, battling ALS, says his vision for the future is simple: reach milestones with his and Rebecca Gayheart's teenage daughters Billie and Georgia — family, hope, and memories. from https://t.co/vt3SGStfDv#EricDane #ALS #FamilyMoments pic.twitter.com/Jgvn5wbLwr September 30, 2025

Ο Έρικ Σουόλγουελ εξέφρασε τη στήριξή του στον ηθοποιό λέγοντας: «Είμαστε όλοι μαζί σου» και δεσμεύτηκε ότι θα κάνει «ό,τι περνά από το χέρι του» για να προωθήσει το σχετικό νομοσχέδιο στο Κογκρέσο. Με χαμόγελο, ο Έρικ Ντέιν ανταπάντησε: «Ας το κάνουμε, φίλε», πριν αστειευτεί ζητώντας ένα δεύτερο γέμισμα στον καφέ του: «Γέμισέ μου λίγο τον εσπρέσο, είμαι λιγάκι κουρασμένος, φίλε».

Η ALS, γνωστή και ως νόσος του Λου Γκέριγκ, είναι εκφυλιστική νόσος του νευρικού συστήματος που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, με αποτέλεσμα τη σταδιακή απώλεια μυϊκού ελέγχου και διαταραχές στην ομιλία. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί θεραπεία.

