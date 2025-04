Έρικ Ντέιν: Ο «δρ Σλόαν» του Grey’s Anatomy αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με τη νόσο ALS

Με πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, διαγνώστηκε ο Έρικ Ντέιν, γνωστός από τον ρόλο του στο «Grey’s Anatomy».

Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από μια δήλωσή του στο People.

«Διαγνώστηκα με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω δίπλα μου την αγαπημένη μου οικογένεια καθώς διανύουμε μαζί αυτό το επόμενο κεφάλαιο της ζωής» είπε χαρακτηριστικά ο 52χρονος ηθοποιός.

Eric Dane Announces He Has Been Diagnosed with ALS (Exclusive) https://t.co/S88gsnbR5Z