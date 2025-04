«Adolescence»: Ο 15χρονος πρωταγωνιστής νιώθει άβολα να βλέπει τον εαυτό του στη σειρά (Video)

Εντυπωσιακή επιτυχία σημειώνει η σειρά «Adolescence» στο Netflix, με τις προβολές να ανέρχονται σε 114 εκατομμύρια μέσα σε μόλις έναν μήνα από την κυκλοφορία της.

Η δραματική σειρά εξιστορεί τη ζωή του 13χρονου Τζέιμι Μίλερ, τον ρόλο του οποίου ενσαρκώνει ο Όουεν Κούπερ, ένα αγόρι που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός συμμαθητή του.

Η ερμηνεία του 13χρονου είναι συγκλονιστική έχοντας καθηλώσει μικρούς και μεγάλους. Ο ίδιος πάντως δήλωσε ότι νιώθει άβολα, βλέποντας τον εαυτό του στην οθόνη.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να τη δω στο ίδιο μου το σχολείο» είπε, μεταξύ άλλων, εκφράζοντας την αμηχανία του να παρακολουθήσει τη σειρά σε σχολικό περιβάλλον.

114million people have watched Adolescence but I'm NOT one of them, says its teenage star – showing it at my school is my worst nightmare https://t.co/ngxNzfKozz