Ο Έρικ Ντέιν μίλησε σχετικά με την απόλυσή του από το «Grey’s Anatomy». Ο 51χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Armchair Expert» του Νταξ Σέπαρντ την περασμένη εβδομάδα και μοιράστηκε τους λόγους για τους οποίους απολύθηκε από την επιτυχημένη σειρά του ABC το 2012.

«Δεν έφυγα ακριβώς, νομίζω ότι με άφησαν να φύγω», είπε.

Ο Ντέιν έπαιξε τον Δρ Μαρκ Σλόαν στο «Grey’s Anatomy» από τις σεζόν 3 έως 9. Ο χαρακτήρας του σκοτώθηκε σε θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα μαζί με τη Λέξι Γκρέι της Τσάιλερ Λι.

