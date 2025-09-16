search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:58
LIFESTYLE

16.09.2025 11:52

Έρικ Ντέιν: Το μήνυμα για τη μάχη του με την ALS – «Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο προς τη θεραπεία» (Video)

16.09.2025 11:52
Ένα ηχηρό μήνυμα για τη μάχη του με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS) έστειλε ο Έρικ Ντέιν, μετά την απουσία του από την 77η απονομή των βραβείων Emmy στο Λος Άντζελες, όπου επρόκειτο να δώσει το «παρών» ως παρουσιαστής μαζί με τον Τζέσι Γουίλιαμς.

Ο ηθοποιός που γνωστοποίησε μέσα από τα social media τη μάχη του με τη νόσο ALS με την οποία διαγνώστηκε τον περασμένο Απρίλιο, έκανε μια νέα ανάρτηση σε συνεργασία με το κίνημα «I AM ALS» που εδρεύει στην Ουάσινγκτον και έχει ως στόχο να βοηθήσει τα άτομα που νοσούν.

«Είμαι ο Έρικ Ντέιν. Ένας ηθοποιός, ένας πατέρας και τώρα ένα άτομο που ζει με ALS. Για πάνω από έναν αιώνα, η ALS παραμένει ανίατη, και πλέον δεν δεχόμαστε το κατεστημένο. Χρειαζόμαστε τον ταχύτερο δρόμο προς τη θεραπεία» αναφέρει ο ηθοποιός.

Η ALS είναι μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που καταστρέφει τα κινητικά νεύρα στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σε μυϊκή αδυναμία, παράλυση και σταδιακή απώλεια της δυνατότητας κίνησης, ομιλίας ή αναπνοής.

Ο Ντέιν αποκάλυψε ότι η εκστρατεία στοχεύει στη συγκέντρωση 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, ώστε να επιταχυνθούν οι θεραπείες που βρίσκονται σε εξέλιξη και να ενισχυθεί η προσπάθεια για οριστική θεραπεία.

Τον Ιούνιο, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο «Good Morning America», ο Ντέιν είχε δηλώσει ότι είχε επηρεαστεί η κινητικότητα στο δεξί του χέρι και είχε εκφράσει φόβους ότι σύντομα θα ακολουθήσει το ίδιο και για το αριστερό, όπως επίσης και για τα πόδια του.

«Ίσως σε λίγους μήνες να μην μπορώ να χρησιμοποιώ ούτε το αριστερό μου χέρι» είχε πει χαρακτηριστικά.

Παρά τις δυσκολίες, ο ηθοποιός τόνισε ότι συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα και λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με στόχο να επιβραδύνει την εξέλιξη της ασθένειας. «Πολεμώ όσο μπορώ, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω» εξήγησε.

