Έρικ Ντέιν: «Εχασα τη λειτουργία του δεξιού μου χεριού εξαιτίας της νόσου ALS»

Ο γνωστός ηθοποιός Έρικ Ντέιν, που υποδύθηκε τον Μακ Στίμι στη δημοφιλή σειρά Grey’s Anatomy, αποκάλυψε ότι έχει απωλέσει την κίνηση του δεξιού του χεριού και πιστεύει ότι σύντομα θα πάθει το ίδιο και το αριστερό του χέρι, λόγω της ALS, γνωστής και ως νόσου του Λου Γκέριγκ.

Ο Ντέιν, ο οποίος υποδύεται τον Καλ Τζέικομπς στην Αμερικανική σειρά Euphoria, ανακοίνωσε τη διάγνωση της ALS τον Απρίλιο. Μάλιστα συμμετέχει ήδη σε μια κλινική έρευνα και δηλώνει αισιόδοξος.

Στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στην εκπομπή Good Morning America (GMA), ο 52χρονος Ντέιν δήλωσε ότι έχει την ικανότητα να περπατάει, ωστόσο η κινητικότητά του έχει πληγεί σοβαρά.

Σε ένα πρόσφατη βόλτα με βάρκα με μία από τις κόρες του, για παράδειγμα, είπε ότι πήδηξε στο νερό μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσει ότι δεν είχε αρκετή δύναμη για να κολυμπήσει πίσω.

Η κόρη του αναγκάστηκε να πηδήξει πίσω του, είπε. «Με έσυρε πίσω στη βάρκα. Ήμουν απλώς… ήμουν σαν, συντετριμμένος».

«Παλεύω όσο περισσότερο μπορώ», είπε στην Diane Sawyer του GMA. «Υπάρχουν τόσα πολλά που είναι εκτός ελέγχου μου».

Τι είναι η ALS;

Η αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) είναι μια σπάνια εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου που οδηγεί στον θάνατο των νευρικών κυττάρων που ελέγχουν τις εκούσιες μυϊκές κινήσεις.

Η ALS είναι μια προοδευτική πάθηση, που σημαίνει ότι τα συμπτώματα επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου. Τα άτομα με ALS χάνουν σταδιακά την ικανότητά τους να περπατούν, να χρησιμοποιούν τα χέρια τους, να μιλούν, να μασούν και να καταπίνουν.

Δεν υπάρχει θεραπεία για την ALS, αλλά στη συνέντευξη στο GMA, η νευρολόγος του Dane, Merit Cudkowicz, MD , επικεφαλής νευρολογίας στο Mass General στη Βοστώνη και διευθύντρια του κέντρου ALS του νοσοκομείου, είπε: «Δεν θέλω ποτέ να ακούσει κανείς ότι δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις, επειδή υπάρχουν πολλά να κάνεις».

Οι θεραπείες για την ALS μπορούν να καθυστερήσουν την εξέλιξη της νόσου, να επιβραδύνουν την εμφάνιση συμπτωμάτων, να αποτρέψουν επιπλοκές και να μειώσουν τον πόνο. Ένας στόχος της θεραπείας είναι να βοηθήσει το άτομο με ALS να διατηρήσει την ανεξαρτησία του για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ο Ντέιν λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για να βελτιώσει τα συμπτώματά του και παράλληλα συμμετέχει σε μια ερευνητική μελέτη για την ALS.

«Θα πετάξω στη Γερμανία και θα φάω το κεφάλι ενός κροταλία αν (οι γιατροί) μου πουν ότι αυτό θα βοηθούσε», είπε ο Ντέιν.

Η Δρ. Cudkowicz δήλωσε ότι η ιογενής «Πρόκληση του Πάγου» που ξεκίνησε το 2014 έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια για την έρευνα για την ALS και ελπίζει ότι αυτά τα κεφάλαια θα μεταφραστούν σε ανακαλύψεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

«Μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων τεχνολογιών απεικόνισης, αυτό είναι που με ενθουσιάζει», είπε για την έρευνα για την ALS. «Και όλα αυτά θα έρθουν πιστεύω τα επόμενα ένα έως δύο χρόνια, αν όχι πιο γρήγορα».

Ο Ντέιν μάλιστα δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος. «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το τέλος της ιστορίας μου», είπε. «Είμαι αρκετά ανθεκτικός».

