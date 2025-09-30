Η βρετανίδα ποπ σταρ Λόλα Γιανγκ «ακυρώνει τα πάντα» μετά την κατάρρευσή της στη σκηνή

Μετά την κατάρρευσή της επί σκηνής στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, η βρετανίδα ποπ σταρ Λόλα Γιανγκ ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από την καριέρα της για να δώσει προτεραιότητα στην υγεία της.

«Θα αποσυρθώ για λίγο. Με πονάει που πρέπει να ακυρώσω όλα τα σχέδιά μου για το άμεσο μέλλον», έγραψε η 24χρονη τραγουδίστρια και συνθέτρια σε μια ανάρτηση στο Instagram την Τρίτη.

Η καλλιτέχνιδα πρόσθεσε: «Ελπίζω πραγματικά να μου δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία, αφού πρώτα αφιερώσω λίγο χρόνο για να δουλέψω πάνω στον εαυτό μου και να επιστρέψω πιο δυνατή».

Η ανακοίνωση της Γιανγκ έρχεται μετά την κατάρρευσή της κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισης στη Νέα Υόρκη το Σάββατο.

Την Παρασκευή, ο μάνατζερ της, Nick Shymansky, δημοσίευσε στο Instagram story της Γιανγκ την ακύρωση της εμφάνισής της στο συναυλιακό event «We Can Survive» της Audacy, σύμφωνα με το E! News. Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για αργότερα το ίδιο βράδυ.

Το Σάββατο, η Γιανγκ εμφανίστηκε στο φεστιβάλ All Things Go στο Forest Hills Stadium της Νέας Υόρκης, όπου λιποθύμησε στη μέση της παράστασης.

Μετά το περιστατικό με την υγεία της επί σκηνής, η Γιανγκ ακύρωσε την εμφάνισή της την Κυριακή στο All Things Go Music Festival στην Ουάσινγκτον, λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη παράστασή της.

