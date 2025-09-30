Lola Young: Οι δυο λέξεις που ψιθύρισε λίγο πριν καταρρεύσει στη σκηνή (Video)

Με δύο λέξεις που ψιθύρισε προσπάθησε να προειδοποιήσει τους θαυμαστές της ότι δεν αισθάνεται καλά η Λόλα Γιανγκ, λίγο πριν καταρρεύσει στη σκηνή, χάνοντας τις αισθήσεις της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Forest Hills Stadium στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, το Σάββατο (27/9) κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «All Things Go Music». Η 24χρονη τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι της «Conceited», όταν γύρισε στο πλάι της σκηνής και φάνηκε να λέει «θα λιποθυμήσω».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κατέρρευσε, με την ομάδα της να τρέχει κοντά της ώστε να την απομακρύνουν από τη σκηνή για να τις δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media αποτυπώνουν τη συγκλονιστική στιγμή που η Γιανγκ χάνει τις αισθήσεις της.

@thenewsmovement Lola Young has reassured her fans she is okay after collapsing on stage in New York. ♬ original sound – The News Movement

Λίγες ώρες αργότερα, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι θα απέχει προσωρινά από τις εμφανίσεις της, ενώ αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συμμετοχή της στο φεστιβάλ All Things Go στην Ουάσινγκτον, την Κυριακή.

«Λυπάμαι που επιβεβαιώνω ότι δεν θα εμφανιστώ σήμερα στο All Things Go στην Ουάσινγκτον. Αγαπώ αυτή τη δουλειά και ποτέ δεν θεωρώ δεδομένο το κοινό και τις υποχρεώσεις μου, οπότε ζητώ συγγνώμη από όσους θα απογοητευτούν» έγραψε, μέσω Instagram Story, λίγες ώρες πριν από το προγραμματισμένο της live.

«Ελπίζω να μου δώσετε μια ακόμη ευκαιρία στο μέλλον. Ευχαριστώ όλους όσοι με ακούνε και νοιάζονται για εμένα. Σε όσους αγαπούν να είναι κακοί στο διαδίκτυο, παρακαλώ δώστε μου μια μέρα άδεια» πρόσθεσε.

Λίγο πριν λιποθυμήσει, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει στο κοινό για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τονίζοντας ότι παρά τις αντιξοότητες, συνεχίζει τις εμφανίσεις της.

«Μερικές φορές η ζωή σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, αλλά ξέρετε κάτι, σήμερα ξύπνησα και πήρα την απόφαση να έρθω εδώ. Ήθελα να είμαι εντάξει και μερικές φορές η ζωή σου πετάει λεμόνια και πρέπει απλώς να φτιάξεις λεμονάδα» είχε πει.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα αφότου ο μάνατζέρ της, Νικ Σιμάνσκι, είχε ανακοινώσει ότι η Γιανγκ δεν θα εμφανιζόταν στη συναυλία «We Can Survive» στις 26 Σεπτεμβρίου, λόγω «ευαίσθητου ζητήματος».

«Υπάρχουν κάποιες φορές που εγώ και η ομάδα μου πρέπει να λάβουμε μέτρα προστασίας για την ασφάλειά της. Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος και πάντα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τους θαυμαστές της, την καριέρα της και τις εμφανίσεις της. Μπορώ μόνο να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε» είχε γράψει.

Η Λόλα Γιανγκ είχε μιλήσει πρόσφατα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την ψυχική της υγεία και τις δυσκολίες που λίγο έλειψε να διακόψουν την καριέρα της.

«Πέρασα μια πολύ κακή περίοδο, βρέθηκα σε ένα σκοτεινό μέρος και δεν ήθελα να βρίσκομαι εδώ, δεν νοιαζόμουν για τον εαυτό μου, δεν νοιαζόμουν για τίποτα» είπε σε συνέντευξή της στο CBS Mornings, στις 19 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, η Γιανγκ έχει μιλήσει για τη διάγνωσή της με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή σε ηλικία 17 ετών. Σε συνέντευξή της τον Αύγουστο στην «Guardian» είχε αναφερθεί στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπψπίζει, τονίζοντας ότι οι εμπειρίες αυτές την έχουν κάνει πιο συμπονετική προς όλους όσοι αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις.

