«Σεισμολογικό μπαρμπούτι οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»: Αιχμηρή ανάρτηση Τσελέντη για Παπαδόπουλο

Για «σεισμολογικό μπαρμπούτι» κάνει λόγο ο Άκης Τσελέντης στη σκωπτική ανάρτησή του για την εκτίμηση του καθηγητή Σεισμολογίας, Γεράσιμου Παπαδόπουλου, πως έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για έναν ισχυρό σεισμό στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου.

Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο Άκης Τσελέντης επισημαίνει πως δεν πρέπει να καλλιεργείται κλίμα πανικού στους πολίτες από αόριστες αναφορές για σεισμούς που ενδέχεται να συμβούν σε χρονικό ορίζοντα ετών και τονίζει πως τοποθετήσεις σαν και αυτή μπορούν να πλήξουν τον τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Επισημάνει μάλιστα πως η σεισμολογία δεν βασίζεται αποκλειστικά σε στατιστικά στοιχεία, αλλά και σε συνδυασμό διαφορετικών παρατηρήσεων και μετρήσεων, όπως δορυφορικά δεδομένα, ηλεκτρομαγνητικά σήματα, ραδόνιο και μεταβολές σε υδρολογικά στοιχεία.

Η ανάρτηση του Τσελέντη:

«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

«ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ»

Από εχθές έχει προκληθεί πανικός σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας για επερχόμενο ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΙΣΜΟ. Έχω λάβει και εγώ δεκάδες μηνύματα από τρομοκρατημένους πολίτες και από επιχειρηματίες του τουρισμού. Έχω να πω τα παρακάτω:

Δεν επιτρέπεται να έχουμε σε καθεστώς πανικού τον πολίτη ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ γιατί ο «προγνώστης» αναφέρει ΑΟΡΙΣΤΑ σε 1,2,3…. Χρόνια.

Αν τα επιστημονικά δεδομένα που έχει μελετήσει συγκλίνουν για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ, να ενημερώσει την αρμόδια Εθνική Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου και τον ΟΣΠ και να μην πετά ένα πυροτέχνημα στον αέρα, ξεσηκώνοντας τον απλό πολίτη.

Να σέβεται την τουριστική περίοδο και να μην καταστρέφει τον τουρισμό των περιοχών. Οι τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.) κινδυνεύουν να πάθουν μεγάλη ζημιά.

Αν δει κανείς το χάρτη της σεισμικότητας της χώρας, κάπου θα πέσει μέσα, και μετά θα βγει να πει «Δοξάστε με!».

Ευθύνονται τα ΜΜΕ που προβάλουν έντονα τέτοιες σεισμικές καταστροφολογίες γιατί «πουλάνε».

Το να χρησιμοποιώ τέτοιες επιπόλαιες εκ του ασφαλούς εκτιμήσεις για να προβληθώ στα κανάλια με υφάκι ειδικού είναι αντιδεολογικό.

Η σεισμολογία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, αλλά οι εκτιμήσεις επερχόμενων σεισμών συνδυάζεται ΚΑΙ με άλλες μεθόδους πχ δορυφορικές παρατηρήσεις ηλεκτρομαγνητικά σήματα (πχ ΒΑΝ), θερμοκρασία και στάθμη νερού στα πηγάδια, ραδόνιο κλπ. κλπ.

Για παράδειγμα για Ανατ. Κορινθιακό έχουμε τοποθετήσει όταν ήμουν Διευθυντής στο Γεωδυναμικό.

Α) 30 επιπλέον σεισμογράφους

Β) σταθμούς μέτρησης ραδονίου

Γ) ΒΑΝ

Δ) μετρητές παλίρροιας

Ε) παρακολούθηση με δορυφόρο μετατόπισης κοντά σε ρήγματα

Δεν είναι Ζάρια ?

Τελικά η ΑΟΡΙΣΤΗ στατιστικολογιστική εκτίμηση επερχόμενου σεισμού σαν ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ μου φαίνεται.

Παρατήρηση:

είναι απαράδεκτο τον τελευταίο καιρό η πολιτεία (Υπουργείο Παιδείας/ Κεραμέως) να σταματά τη στοιχειώδη χρηματοδότηση μερικών χιλιάδων ευρώ, οδηγώντας στο κλείσιμο σταθμών ΒΑΝ.

Ίσως ξοδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες για ανακαινίσεις γραφείων Υπουργών με ακριβά έπιπλα και χαλιά ή η επιδότηση μερικών φαιδρών καλλιτεχνών για εκδηλώσεις είναι πιο ωφέλιμο…..

(**) Ένα από τα πολλά μηνύματα που έλαβα

«Καλημέρα σας κύριε καθηγητά Ναι δεν σας κρύβω επηρεάστηκα γιατί πρόκειται να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα με παιδιά και εγγόνια και προερχόμαστε από Βοιωτία και Κεφαλονιά δύο σεισμογενείς περιοχές άρχισα να το σκέφτομαι. Τα σέβη μου κύριε καθηγητά από τη Νέα Υόρκη που ευτυχώς δεν έχει σεισμούς».

Η ανησυχητική πρόβλεψη Παπαδόπουλου

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, χθες Παρασκευή, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε: «Στην Ελλάδα έχει καιρό να κάνει σεισμό πάνω από 6. Στατιστικά 6-6,5 κάνει κάθε χρόνο τώρα έχει περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα τα τελευταία χρόνια που δεν έχουμε μεγάλους σεισμούς με αυτά τα μεγέθη για αυτό λέμε ότι συσσωρεύεται ενέργεια για να κάνει, και θα κάνει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι τα μεγάλα μεγέθη θα εμφανιστούν και πάλι κάποια στιγμή στη χώρα».

«Περιοχές με υψηλή σεισμικότητα είναι το κεντρικό Ιόνιο, το τρίγωνο Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα καθώς και ο Κορινθιακός Κόλπος και μάλιστα έχω επισημάνει ότι ο τελευταίος πολύ ισχυρός σεισμός στον Κορινθιακό κόλπο έγινε το 1995. Προ ημερών έτυχε να ολοκληρώνω κάποιους υπολογισμούς με προηγμένες μεθόδους για να δούμε ποια είναι η προοπτική για ισχυρούς σεισμούς στον Κορινθιακό κόλπο στο μέλλον με βάση το ιστορικό, και δείχνει ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τον Κορινθιακό κόλπο. Η στατιστική των σεισμών είναι αμείλικτη, έρχεται κάποια στιγμή η οποία επαληθεύεται», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για το διάστημα που θεωρεί πιθανό να συμβεί ένας μεγάλος σεισμός, ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε: «Ενός, δύο, τριών ετών είμαστε δηλαδή πολύ πιο κοντά, αυτό σημαίνει ότι το να συμβούν ισχυροί σεισμοί σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας όπως είναι ο Κορινθιακός Κόλπος είναι μια μαθηματική βεβαιότητα. Υπάρχει πολύ υψηλή πιθανότητα άρα τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα ετοιμότητας, τα μέτρα ενημέρωσης και παρακολούθησης θα πρέπει πάντοτε να υπάρχουν».

