ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 09:27
30.09.2025 08:30

Αργύρης Ξάφης: «Έπεσα σε μια δασκάλα που ήταν αλκοολική, πάτησε μια συμμαθήτριά μου με το αμάξι» (Video)

30.09.2025 08:30
Τα μαθητικά του χρόνια θυμήθηκε ο Αργύρης Ξάφης, καλεσμένος στο «Πρωίαν σε Είδον», με τον ηθοποιό να αφηγείται στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά μια απίστευτη ιστορία από το μακρινό παρελθόν.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι αν και ήταν καλός μαθητής, βίωσε πολλά περιστατικά υποτίμησης από τη δασκάλα του η οποία -όπως ισχυρίζεται- ήταν αλκοολική και είχε προκαλέσει ατύχημα και σε μια συμμαθήτριά του.

«Ήμουν καλός μαθητής, στα αρχαία ξεκίνησα ως πολύ καλός, αλλά έπεσα σε μία δασκάλα η οποία ήταν αλκοολική… ασ’το, πάτησε μία συμμαθήτρια μου με τ’ αμάξι. Εγώ έκανα το εξής λάθος, επειδή μου άρεσε να κάνω πλάκα, κι αντί να πω στο ποίημα στην οποία την ταβέρνα, είπα κελάρι. Με έχρισε μέσα στην παραζάλη της ότι είμαι αρχηγός μιας ομάδας μαθητών όπου έχουμε σκοπό να την εξοντώσουμε…» είπε και πρόσθεσε:

«Και φαντάσου, ξεκίνησα την πρώτη λυκείου με 19, στο δεύτερο με έβαλε 7 και στο τρίτο 2. Οπότε αυτή η σύγκρουση και η υποτίμηση που νιώθαμε από εκείνη, μας οδήγησε να μην θέλω να έχω επαφή με τα μαθήματα. Μετά βέβαια, την πιάσανε, τη μαζέψανε… Το είχαμε πει, δεν έγινε κάτι. Αλλά μετά έγινε αυτό το ατύχημα και το σχολείο τα μαζέψανε και καθάρισε η ιστορία».

