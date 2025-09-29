search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 17:11
LIFESTYLE

29.09.2025 16:35

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι φτωχός, ζει με 800 ευρώ» – Η αποκάλυψη του δικηγόρου του

29.09.2025 16:35
Στην αποκάλυψη πως «ο Πέτρος Φιλιππίδης ζει με 800 ευρώ» προχώρησε, τη Δευτέρα (29/9), ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ανέφερε: «Ο κύριος Φιλιππίδης δεν θα εργαστεί τον χειμώνα. Είναι συνταξιούχος, έχει κάνει τα χαρτιά του για να πάρει τη σύνταξή του ως ηθοποιός. Του έχει αναγνωριστεί η μισή σύνταξη, ζει με 800 ευρώ, περιμένει να πάρει και το υπόλοιπο, γιατί ήταν σε δύο ταμεία ασφαλισμένος. Με τη σύνταξη τη δική του και τον μισθό της γυναίκας του ζουν».

Ακόμα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Γεννήθηκε φτωχός, οπότε δεν τον ενοχλεί ότι ζει αυτή τη στιγμή εκεί που ζει και θα επιστρέψει. Στο σπίτι αυτό που κάηκε, θα επιστρέψει! Φτωχός γεννήθηκε, φτωχός είναι τώρα, αλλά αξιοπρεπής».

«Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι δυστυχισμένος»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επίσης μίλησε και για τη δικαστική υπόθεση του ηθοποιού, λέγοντας πως «όταν καθαρογραφεί η υπόθεση, θα κάνουμε αναίρεση στον Άρειο Πάγο».

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος σημείωσε πως «ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι δυστυχισμένος», σημειώνοντας: «Κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες, ο Πέτρος Φιλιππίδης ισχυρίζεται ότι δεν τις έχει διαπράξει άρα το ότι δεν πάει στη φυλακή, είναι οπωσδήποτε θετικό γεγονός, γιατί θα μπορούσε να πάει και στη φυλακή».

Η Ντόλι Πάρτον αναβάλλει τις συναυλίες της στο Λας Βέγκας λόγω «προβλημάτων υγείας»

«Λάδι» στη φωτιά ρίχνει η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – Χαρακτηρίζει την Έμμα Γουάτσον «αδαή»

Νίκος Μουρατίδης για Γλυκερία: «Δεν έπρεπε να πάει στο Ισραήλ, δεν καταλαβαίνω γιατί το έκανε» (Video)

