LIFESTYLE

30.09.2025 09:37

Αντώνης Ρέμος: «Λύγισε» για τη Μαρινέλλα στο Ηρώδειο – «Είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου» (Video)

Στη μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη της Μαριάννας Βαρδινογιάννη συμμετείχε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) ο Αντώνης Ρέμος.

Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδείου καταχειροκροτούμενος, ωστόσο, η συγκίνησή του έναν χρόνο μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο ίδιο σημείο η Μαρινέλλα, ήταν έντονη, με τον ίδιο να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του μιλώντας για τη σπουδαία ερμηνεύτρια και στενή του φίλη.

«Αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για λίγα τραγούδια ακόμα αλλά ήμασταν όλοι εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα μάτια της. Γύρισε και μου είπε: “Να βγούμε να πούμε ένα τραγούδι δικό μου”. Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της και να της στείλουμε την αγάπη μας» ανέφερε, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, ξεκινώντας την ερμηνεία του στο κομμάτι «Καμιά Φορά».

