Αντώνης Ρέμος: «Λύγισε» για τη Μαρινέλλα στο Ηρώδειο – «Είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη της Μαριάννας Βαρδινογιάννη συμμετείχε το βράδυ της Δευτέρας (29/9) ο Αντώνης Ρέμος.
Ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδείου καταχειροκροτούμενος, ωστόσο, η συγκίνησή του έναν χρόνο μετά το βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στο ίδιο σημείο η Μαρινέλλα, ήταν έντονη, με τον ίδιο να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του μιλώντας για τη σπουδαία ερμηνεύτρια και στενή του φίλη.
«Αυτή η μεγάλη φωνή πρόλαβε να λάμψει, έστω και για λίγα τραγούδια ακόμα αλλά ήμασταν όλοι εκεί. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνα τα μάτια της. Γύρισε και μου είπε: “Να βγούμε να πούμε ένα τραγούδι δικό μου”. Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της και να της στείλουμε την αγάπη μας» ανέφερε, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, ξεκινώντας την ερμηνεία του στο κομμάτι «Καμιά Φορά».
Διαβάστε επίσης:
Αργύρης Ξάφης: «Έπεσα σε μια δασκάλα που ήταν αλκοολική, πάτησε μια συμμαθήτριά μου με το αμάξι» (Video)
Εντυπωσιακή η Κάρλα Μπρούνι σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι – Λίγο μετά την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί
Θρήνος για τον Χάμιλτον: Έχασε τον αγαπημένο του σκύλο Ρόσκο (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.