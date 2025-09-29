Σοκ στο χώρο της ποπ: Κατέρρευσε επί σκηνής η τραγουδίστρια Lola Young (Video)

Ένα μεγάλο σοκ επιφύλαξε στο κοινό του το φεστιβάλ All Things Go στη Νέα Υόρκη, όταν η νεαρή βρετανή ποπ σταρ, Lola Young, κατέρρευσε κατέρρευσε επί σκηνής την ώρα που τραγουδούσε.

Σε βίντεο που αποτύπωσε το τρομακτικό περιστατικό, η 24χρονη τραγουδίστρια, την ώρα που ερμηνεύει το τραγούδι «Conceited from» από τον δεύτερο προσωπικό της δίσκο, εμφανίζεται να προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους τεχνικούς τους για το ήχο στα ακουστικά και στο μικρόφωνό της, στη συνέχεια παραπατάει και εν τέλει λιποθυμά και πέφτει στη σκήνη. Αμέσως έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι απομάκρυναν την τραγουδίστρια από τη σκηνή για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Lola Young COLLAPSED on stage 😳 pic.twitter.com/CR5kpZDrvW — Luxe ✧ (@luxcurv) September 28, 2025

Λίγο πριν την κατάρρευσή της, η Young είχε απευθυνθεί στο κοινό αποκαλύπτοντας τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που βίωνε τις τελευταίες ημέρες: «Είχα δύσκολες ημέρες. Κάποιες φορές η ζωή μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις… αλλά σήμερα ξύπνησα και αποφάσισα να έρθω εδώ. Ήθελα να είμαι κουλ. Κάποιες φορές η ζωή σου φέρνει λεμόνια και πρέπει να φτιάξεις λεμονάδα». Στη συνέχεια, με ανάρτησή της στο Instagram η τραγουδίστρια επιχείρησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές: «Γεια, για όλους όσοι με είδαν σήμερα στο All Things Go, είμαι καλά τώρα. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. – Lola».

Μετά το επεισόδιο, η Lola Young ανακοίνωσε την ακύρωση της επόμενης προγραμματισμένης συναυλίας της στην Ουάσιγκτον, ενώ είχε ήδη ακυρώσει εμφάνιση στο Νιου Τζέρσεϊ την Παρασκευή. H ίδια έχει στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για προβλήματα που αντιμετωπίζει, καθώς έχει διαγνωστεί με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή σε ηλικία 17 ετών και με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD).

