search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 10:59
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 08:31

Σοκ στο χώρο της ποπ: Κατέρρευσε επί σκηνής η τραγουδίστρια Lola Young (Video)

29.09.2025 08:31
lola_young_new

Ένα μεγάλο σοκ επιφύλαξε στο κοινό του το φεστιβάλ All Things Go στη Νέα Υόρκη, όταν η νεαρή βρετανή ποπ σταρ, Lola Young, κατέρρευσε κατέρρευσε επί σκηνής την ώρα που τραγουδούσε.

Σε βίντεο που αποτύπωσε το τρομακτικό περιστατικό, η 24χρονη τραγουδίστρια, την ώρα που ερμηνεύει το τραγούδι «Conceited from» από τον δεύτερο προσωπικό της δίσκο, εμφανίζεται να προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους τεχνικούς τους για το ήχο στα ακουστικά και στο μικρόφωνό της, στη συνέχεια παραπατάει και εν τέλει λιποθυμά και πέφτει στη σκήνη. Αμέσως έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι απομάκρυναν την τραγουδίστρια από τη σκηνή για να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Λίγο πριν την κατάρρευσή της, η Young είχε απευθυνθεί στο κοινό αποκαλύπτοντας τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση που βίωνε τις τελευταίες ημέρες: «Είχα δύσκολες ημέρες. Κάποιες φορές η ζωή μπορεί να σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις… αλλά σήμερα ξύπνησα και αποφάσισα να έρθω εδώ. Ήθελα να είμαι κουλ. Κάποιες φορές η ζωή σου φέρνει λεμόνια και πρέπει να φτιάξεις λεμονάδα». Στη συνέχεια, με ανάρτησή της στο Instagram η τραγουδίστρια επιχείρησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές: «Γεια, για όλους όσοι με είδαν σήμερα στο All Things Go, είμαι καλά τώρα. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. – Lola».

Μετά το επεισόδιο, η Lola Young ανακοίνωσε την ακύρωση της επόμενης προγραμματισμένης συναυλίας της στην Ουάσιγκτον, ενώ είχε ήδη ακυρώσει εμφάνιση στο Νιου Τζέρσεϊ την Παρασκευή. H ίδια έχει στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για προβλήματα που αντιμετωπίζει, καθώς έχει διαγνωστεί με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή σε ηλικία 17 ετών και με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ADHD).

Διαβάστε επίσης

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Η «μητέρα του σκύλου» με την Υρώ Μανέ επιστρέφει για 2ο χρόνο στο Θέατρο Ακροπόλ

«Έτσι είναι η ψυχή ενός δολοφόνου»!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poedin_new
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΕΔΗΝ: «Σε Κέντρα Υγείας κινδυνεύουν να μετατραπούν πολλά νοσοκομεία της Περιφέρειας με τους νέους οργανισμούς»

mariah-antetokounmpo-instagram-2
LIFESTYLE

Μαράια Αντετοκούνμπο: Η συγκλονιστική ανάρτηση για την επιλόχειο κατάθλιψη

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mitsotakis_gerapetritis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια μουρμούρα για Γεραπετρίτη μετά τη Νέα Υόρκη – Σενάρια ξανά για μετακίνηση από το ΥΠΕΞ στο Μαξίμου

ekav_asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Nέα παράσυρση παιδιού στην Κρήτη: 5χρονος εισήχθη διασωληνωμένος στη ΜΕΘ Παίδων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 10:58
poedin_new
ΥΓΕΙΑ

ΠΟΕΔΗΝ: «Σε Κέντρα Υγείας κινδυνεύουν να μετατραπούν πολλά νοσοκομεία της Περιφέρειας με τους νέους οργανισμούς»

mariah-antetokounmpo-instagram-2
LIFESTYLE

Μαράια Αντετοκούνμπο: Η συγκλονιστική ανάρτηση για την επιλόχειο κατάθλιψη

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

1 / 3