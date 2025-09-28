search
28.09.2025 09:57

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

28.09.2025 09:57
denis matsuev

Δεν συγχωρούν την αιφνιδιαστική ακύρωση της συναυλίας του διάσημου Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ και είναι πλέον επιφυλακτικοί με τις ανάλογες παραστάσεις που διοργανώνει το Μέγαρο Μουσικής.

Είναι ενδεικτικές οι αντιδράσεις χρηστών στο facebook στην αναγγελία που έκανε το Μέγαρο ότι στις 11 Οκτωβρίου παρουσιάζει συναυλία με την 15η Συμφωνία του Σοστακόβιτς.

«Η τελευταία Συμφωνία του Σοστακόβιτς (1971), γεμάτη υπαινιγμούς, αναφορές σε Ροσσίνι και Βάγκνερ και μια ιδιωματική ορχηστρική γραφή, παρουσιάζεται σε μεταγραφή για σύνολο μουσικής δωματίου. Την ίδια βραδιά, ερμηνεύονται επίσης δύο έργα του Άλφρεντ Σνίτκε: το Lebenslauf (Πορεία ζωής, 1982) και το Πρελούδιο στη μνήμη του Σοστακόβιτς (1975). Έλληνες σολίστ φωτίζουν τον διάλογο δύο δημιουργών που καθόρισαν τη μουσική του 20ού αιώνα», αναφέρεται στην ανάρτηση, αλλά η επιφυλακτικότητα των χρηστών είναι διάχυτη. Κι αυτό διότι εκφράζονται απορίες για την επιλογή, καθώς πρόκειται για Ρώσο συνθέτη, όπως άλλωστε και ο Ματσούεφ.

Προφανώς είναι διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά και πάλι είναι ρωσική τέχνη. Και την τελευταία τριετία έχει αναπτυχθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία μία επιχείρηση δίωξης ακόμα και των πολιτιστικών έργων Ρώσων δημιουργών.

Να σημειωθεί ότι ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς, ο οποίος πέθανε το 1975, είχε μία ταραχώδη σχέση με το σοβιετικό καθεστώς, το οποίο δυο φορές αποκήρυξε τη μουσική του, το 1936 και το 1948, και κατά καιρούς απαγόρευε έργα του.

Πάντως το «βαλς Νο 2» που ήταν αφιερωμένο στον Κόκκινο Στρατό εξακολουθεί να συγκινεί εκατομμύρια ανθρώπους.

1 / 3