ΠΟΝΤΙΚΙ ART

28.09.2025 08:10

Η «μητέρα του σκύλου» με την Υρώ Μανέ επιστρέφει για 2ο χρόνο στο Θέατρο Ακροπόλ

28.09.2025 08:10
Σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας στο θέατρο Ακροπόλ και της καλοκαιρινής περιοδείας που ακολούθησε και συγκίνησε χιλιάδες θεατές και κριτικούς, με απανωτά sold out, όπου παρουσιάστηκε, το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι«Η Μητέρα του Σκύλου», έρχεται για δεύτερη χειμερινή θεατρική σεζόν στο θέατρο Ακροπόλ, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και μουσική-τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη.

Η Υρώ Μανέ ενσαρκώνει την ηρωίδα Ραραού, μια από τις πιο σπαρακτικές και ταυτόχρονα εξαιρετικά δυναμικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας.

Η Ραραού, με λόγο παραληρηματικό σχεδόν και αναπάντεχα χιουμοριστικό, μια ψυχή τραυματισμένη με ένα τραύμα που αδυνατεί να επουλώσει, αφηγείται την Οδύσσεια της ύπαρξής της, ακροβατώντας πάνω στη λεπτή γραμμή μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Μέσα από το πρίσμα της μοναδικής αυτής ηρωίδας, το κοινό παρακολουθεί τη δραματική, αλλά και γεμάτη ευτράπελα, ζωή της – από την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο μέχρι τη δικτατορία και τη μεταπολίτευση – όπως περνά μέσα από το παραμορφωτικό της φίλτρο.

Η Ραραού, η θεατρίνα, θα ανέβει στο πάλκο της φαντασίας της, με την επιθυμία να λάμψει επιτέλους σαν πραγματική πρωταγωνίστρια, να ζήσει την προσωπική της καταξίωση και αναγέννηση. Η παράσταση ταξιδεύει τους θεατές σε ένα κόσμο γεμάτο από απρόσμενες, αλλά και εξαιρετικά ανθρώπινες στιγμές.

Συντελεστές:

Διασκευή:  Υρώ Μανέ – Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης

Μουσική – τραγούδια: Σταμάτης Κραουνάκης

Σκηνικά: Άση Δημητρολοπούλου

Κοστούμια: Χαρά Τσουβαλά

Επιμέλεια κίνησης – χορογραφίες: Φαίδρα Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Τη Ραραού ερμηνεύει η Υρώ Μανέ

Πρωταγωνιστούν:

Παναγιώτης Μπουγιούρης, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάνια Τρύπη, Γιάννης Βασιλώτος, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Ειρήνη Θεοδωράκη, Νατάσα – Φαίη Κοσμίδου, Στράτος Νταλαμάγκος, Γιώργης Παρταλίδης, Μαριαλένα Ροζάκη

Μουσικοί επί σκηνής: Δημήτρης Κίκλης, Γρηγόρης Λάζογλου, Γιάννης Αλαγιάννης

