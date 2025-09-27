search
27.09.2025
ΘΕΑΤΡΟ

ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2405
25/09/2025
27.09.2025 07:00

Η δίκη του Σωκράτη στη… γλώσσα του

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2405
25/09/2025
27.09.2025 07:00
theatro diki sokrati – new

Αυτήν την παράσταση του Δήμου δεν την είχα δει και την περιμένω πώς και πώς.

Η «Αναπαράσταση της δίκης του Σωκράτη», όπως αποδίδεται μέσα από το μοναδικό στην ιστορία του πολιτισμού κείμενο του Πλάτωνα «Απολογία του Σωκράτη», θα παρουσιαστεί για μία μόνο παράσταση το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο ιστορικό studio New star art cinema, με ώρα προσέλευσης 19.30 και ώρα έναρξης 20.00

Η παράσταση, που γίνεται εμπειρία ζωής για τους θεατές της, τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα και την υποστήριξη της Ένωσης Γάλλων Ελλάδας.

Ο Δήμος Αβδελιώδης, δημιουργός της δυνατότητας να ακούγεται σήμερα η αρχαία ελληνική γλώσσα του Πλάτωνα ως ζωντανή γλώσσα, διδάσκοντας στους ηθοποιούς τη φωνητική ερμηνεία της με την καινοτόμο «Λογική – Μουσική» μέθοδό του, μεταφράζει και αποδίδει το πλατωνικό κείμενο, έτσι ώστε να γίνονται κατανοητές όλες οι σημασίες και η επικαιρότητα του νοήματός του για το κοινό κάθε ηλικίας και παιδείας.

Η πρώτη παράσταση με τον Gilles Decorvet δόθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στη Γενεύη, με καθηλωτική αποδοχή από το ελβετικό κοινό, και συνεχίζει να παρουσιάζεται μέχρι σήμερα σε διάφορες πόλεις της Ελβετίας, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκε με ενθουσιώδη αποδοχή στο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας 2025 στο Fribourg Ελβετίας και από τις 28 Οκτωβρίου θα επαναληφθούν παραστάσεις για σχολεία της Γενεύης.

Ο ελληνιστής Ελβετός Gilles Decorvet διατελεί καθηγητής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Έχει μελετήσει ενδελεχώς την αρχαία και τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα κι έχει μεταφράσει στα γαλλικά κορυφαίους Έλληνες συγγραφείς. Αφηγείται, επίσης, σημαντικά κείμενα σε σχολεία, θέατρα και φεστιβάλ, στην Ελβετία και στη Γαλλία.

Πρωτοπαρουσιάσθηκε το 2015 ως συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με την ΑΜΚΕ «Anagnorisis», καθηλώνοντας χιλιάδες θεατές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κορύφωση την παρουσίασή της στην ιστορική Όπερα του Ανόι στο Βιετνάμ.

INFO

Μετάφραση / απόδοση, Διδασκαλία εκφοράς και ερμηνείας αρχαίου κειμένου: Δήμος Αβδελιώδης. Μεταγραφή της μετάφρασης Δ. Αβδελιώδη στα Αγγλικά: Αμαλία Κοντογιάννη και Emily Brown. Κοστούμια: Αριστείδης Πατσόγλου. Σχεδιασμός κλεψύδρας: Κώστας Κοτσανάς. Graphic Design: Tasos Grønn. Βοηθός σκηνοθέτη: Στεφανία Βλάχου. Σωκράτης: Gilles Decorvet. Μέλητος: Μάρκος Παλαιός. Φωνή αφηγητή: Δήμος Αβδελιώδης.

