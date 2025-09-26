search
26.09.2025
ΘΕΑΤΡΟ

26.09.2025

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»: Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος του Γιώργου Γαλίτη για ενδέκατη χρονιά στο Θέατρο «Altera Pars»

parastasi-new

Τώρα πια δεν τον πάνε τέσσερις αλλά έντεκα! Έντεκα χρόνια επικήδειας, ενδέκατη φορά θανατερά!

Γι’ αυτό ήρθε η ώρα σας να δείτε «Τα Ραδίκια Ανάποδα», εν τόπω χλοερώ και αναψύξεως, για λιγοστές μοναδικές και φαρμακερές παραστάσεις στο Θέατρο «Altera Pars» από Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00.

Λίγα λόγια για το έργο

Πρόκειται για την πιο μαύρη, άραχλη, σπαραξικάρδια, ξεκαρδιστική και selfie παράσταση για τσέμπαλο, φαγκότο, φέρετρο και οστεοφυλάκιο.

Ένα one dead man show, ένας black total κωμικός μονόλογος με δεκατρείς ρόλους. Δεκατρείς κωμικούς επικήδειους που και νεκρούς ανασταίνουν!

Τους ρόλους έχει γράψει, τους κλαίει, τους οδύρεται, μα και τους υποδύεται, ο αξιομακάριστος Γιώργος Γαλίτης, ενώ σκηνοθετεί, με σπαραγμό ψυχής, πλερέζα και δάκρυα στα μάτια, ο αείμνηστος Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Μια παράσταση που θα ζείτε για να τη θυμόσαστε.

Συντελεστές

  • Ερμηνεία: Γιώργος Γαλίτης
  • Κείμενο: Γιώργος Γαλίτης
  • Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης
  • Σκηνογραφία: Γιώργος Γαλίτης
  • Μουσική: Τόλης Κετσελίδης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 13:55
