ΘΕΑΤΡΟ

25.09.2025 19:53

Αρχίζει περιοδεία το νέο έργο του Μηνά Βιντιάδη «Βροχή τα βέλη»

25.09.2025 19:53
tzortzoglou parastasi – new

Το νέο έργο του θεατρικού συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη «Βροχή τα βέλη», σε σκηνοθεσία Μανωλη Ιωνά, με πρωταγωνιστή τον Στράτο Τζώρτζογλου, μια παράσταση με μουσική και τραγούδια του Γιάννη Ζουγανέλη, ξεκινάει την περιοδεία σε νησιά και πόλεις της Ελλάδας, με πρώτο σταθμό το Σάββατο, τη Μύκονο.


Πρόκειται για ένα κοινωνικό έργο που αναφέρεται στις σχέσεις των δύο φύλων, στους φόβους και τις αγωνίες του ανθρώπου και στη δύναμη της αισιοδοξίας, όπου το χιούμορ και το γέλιο, διαδέχονται τη συγκίνηση, σ’ ένα συνεχές παιχνίδι συναισθημάτων, όπως είναι η ζωή μας.

Ένας άντρας γιορτάζει τα εξηκοστά του γενέθλια και ενώ περιμένει τους καλεσμένους του, κάνει μια πρόβα για το τι θα τους πει. Για τα παιδικά του χρόνια, το επάγγελμα του, τον γάμο του, τις γυναίκες της ζωής του, τους φόβους και τις αγωνίες του, τα λάθη, τις αλήθειες και τα ψέματα του. Ως που μπορούν να φτάσουν οι αποκαλύψεις του; Πόσα θα τολμήσει να πει; Ποιοι θα έλθουν στο τέλος να του ευχηθούν;

Όπως ο ίδιος λέει είναι ένας άντρας που «σ’ όλες τις ηλικίες του, κλέβει τις εφηβείες του, κι οι μόνες γοητείες του, είναι οι αμαρτίες του».

Πρόκειται για ένα κοινωνικό έργο που αναφέρεται στις σχέσεις των δύο φύλων, στους φόβους και τις αγωνίες του ανθρώπου και στη δύναμη της αισιοδοξίας, όπου το χιούμορ και το γέλιο, διαδέχονται τη συγκίνηση, σ’ ένα συνεχές παιχνίδι συναισθημάτων, όπως είναι η ζωή μας.


ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΒΕΛΗ


ΚΕΙΜΕΝΟ: Μηνάς Βιντιάδης
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Μανώλης Ιωνάς
ΣΚΗΝΙΚΑ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Νίκος Κασαπάκης
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Γιαννης Ζουγανέλης
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΧΟΡΟΣ : Ρούλα Κουτρουμπέλη
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ : Παναγιώτης Αργυρόπουλος
ΦΩΤΙΣΜΟΙ : Μανώλης Μπράτσης
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Τάκης Γιανννέτος- Στρέπκος
ΠΑΡΑΓΩΓΗ @duke.productions & ΣΚΗΝΗ ΖΩΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ : Στρατος Τζώρτζογλου- Ρούλα Κουτρουμπελη

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
Μύκονος Σάββατο 27/9
Ρόδος Σάββατο 4/10
Κάρπαθος Δευτέρα 6/10
Κάσος Τρίτη 7/10
Θεσσαλονίκη – Πάτρα -Ναυπακτος- Αγρίνιο -Ηγουμενίτσα – Γιάννενα – Ηρακλειο

Επίσημη πρεμιέρα στην Αθήνα στο Θέατρο Αλκμήνη την Τριτη 4/11 ώρα 18.00
(και κάθε Τρίτη μέχρι το Πάσχα).

