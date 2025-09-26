Η «Παπλωματού» της Μαριάννας Τόλη ξαναζωντανεύει στο Θέατρο Κ. Βασιλάκου

Ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του παιδικού θεάτρου επιστρέφει για να ζεστάνει τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η αξέχαστη Μαριάννα Τόλη χάρισε στο ελληνικό θέατρο μια παράσταση–σταθμό, που φέτος αναβιώνει με σεβασμό και αγάπη σε σκηνοθεσία Σωκράτη Μαϊδώνη.

«Η Παπλωματού είναι ένα παραμύθι που μας υπενθυμίζει πως η καλοσύνη έχει τη δύναμη να αλλάζει τον κόσμο».

Με μαγευτικά σκηνικά, ευρηματικές χορογραφίες και τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή, η Παπλωματού υφαίνει παπλώματα γεμάτα αγάπη για τους αδύναμους. Όμως, όταν βρεθεί απέναντι σε έναν βασιλιά που έχει όλα τα πλούτη του κόσμου αλλά καμία χαρά, ξεκινά μια συναρπαστική δοκιμασία.

Θα καταφέρει η καλοσύνη να λιώσει τον πάγο στην καρδιά του;

Συντελεστές

Πρωτότυπη Σκηνοθεσία – Στίχοι: Μαριάννα Τόλη

Αναβίωση Σκηνοθεσίας: Σωκράτης Μαϊδώνης

Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος – Νατάσα Τσιντικίδη

Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος – Μαριάννα Τόλη

Χορογραφίες: Αγγελική Ανδρινοπούλου

Μουσική Διδασκαλία / Πιάνο επί σκηνής: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Φωτισμοί: Παναγιώτης Πλασκασοβίτης

Ήχος: Παναγιώτης Χρονέας

Βίντεο: Δημήτρης Γαλανός

Βοηθός Σκηνοθέτη: Βίκυ Μώρου

Παίζουν: Κική Τσαλίκη, Σωκράτης Μαϊδώνης, Χριστίνα Μπαρλογιάννη, Φένια Ζαχαρίου, Κωνσταντίνος Κατσούδας, Πάνος Μπέκας, Αργιέττα Οκαλίδου, Αλέξανδρος Μαυρουδόπουλος, Εμμανουέλα Καρυτινού

