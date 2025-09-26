search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 15:04
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 13:59

Η «Παπλωματού» της Μαριάννας Τόλη ξαναζωντανεύει στο Θέατρο Κ. Βασιλάκου

26.09.2025 13:59
parastasi-new (2)

Ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του παιδικού θεάτρου επιστρέφει για να ζεστάνει τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η αξέχαστη Μαριάννα Τόλη χάρισε στο ελληνικό θέατρο μια παράσταση–σταθμό, που φέτος αναβιώνει με σεβασμό και αγάπη σε σκηνοθεσία Σωκράτη Μαϊδώνη.

«Η Παπλωματού είναι ένα παραμύθι που μας υπενθυμίζει πως η καλοσύνη έχει τη δύναμη να αλλάζει τον κόσμο».

Με μαγευτικά σκηνικά, ευρηματικές χορογραφίες και τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή, η Παπλωματού υφαίνει παπλώματα γεμάτα αγάπη για τους αδύναμους. Όμως, όταν βρεθεί απέναντι σε έναν βασιλιά που έχει όλα τα πλούτη του κόσμου αλλά καμία χαρά, ξεκινά μια συναρπαστική δοκιμασία.

Θα καταφέρει η καλοσύνη να λιώσει τον πάγο στην καρδιά του;

Συντελεστές

  • Πρωτότυπη Σκηνοθεσία – Στίχοι: Μαριάννα Τόλη
  • Αναβίωση Σκηνοθεσίας: Σωκράτης Μαϊδώνης
  • Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος – Νατάσα Τσιντικίδη
  • Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος – Μαριάννα Τόλη
  • Χορογραφίες: Αγγελική Ανδρινοπούλου
  • Μουσική Διδασκαλία / Πιάνο επί σκηνής: Αντώνης Παπακωνσταντίνου
  • Φωτισμοί: Παναγιώτης Πλασκασοβίτης
  • Ήχος: Παναγιώτης Χρονέας
  • Βίντεο: Δημήτρης Γαλανός
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Βίκυ Μώρου

Παίζουν: Κική Τσαλίκη, Σωκράτης Μαϊδώνης, Χριστίνα Μπαρλογιάννη, Φένια Ζαχαρίου, Κωνσταντίνος Κατσούδας, Πάνος Μπέκας, Αργιέττα Οκαλίδου, Αλέξανδρος Μαυρουδόπουλος, Εμμανουέλα Καρυτινού

Διαβάστε επίσης:

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»: Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος του Γιώργου Γαλίτη για ενδέκατη χρονιά στο Θέατρο «Altera Pars»

Αρχίζει περιοδεία το νέο έργο του Μηνά Βιντιάδη «Βροχή τα βέλη»

Μια πολυδιάστατη βιωματική εμπειρία έρχεται στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την γέννηση του ιδρυτή του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki-xyla-dasos-astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκοβε παράνομα ξύλα από δάσος για να τα πουλήσει – Είχε συλληφθεί ξανά για τον θάνατο εργάτη (Video)

androulakis_geroulanos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γερουλάνος επιμένει στη «βελόνα», νεύρα στη Χαριλάου και μήνυμα για συνέδριο

roloi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε μια ώρα πίσω τα ρολόγια μας

mpaleto-new
ADVERTORIAL

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ταξιδεύει για πρώτη φορά στο Κέιπ Τάουν και συμμετέχει στο Dance Intersect 2025

bmw_logo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H ΒΜW ανακαλεί εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα λόγω προβλήματος στη μίζα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 15:03
thessaloniki-xyla-dasos-astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκοβε παράνομα ξύλα από δάσος για να τα πουλήσει – Είχε συλληφθεί ξανά για τον θάνατο εργάτη (Video)

androulakis_geroulanos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γερουλάνος επιμένει στη «βελόνα», νεύρα στη Χαριλάου και μήνυμα για συνέδριο

roloi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε μια ώρα πίσω τα ρολόγια μας

1 / 3