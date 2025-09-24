«Hotel Amour»: Το νέο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη στο θέατρο Ακροπόλ

Το «Hotel Amour», το νέο πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, ανοίγει την αυλαία, ανάβει τα φώτα και μας υποδέχεται διακριτικά και εχέμυθα σε μια νύχτα αλλιώτικη απ’ τις άλλες, σε μια νύχτα όπου όλα επιτρέπονται…

Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους. Θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το θεμελιώδες ερώτημα: Τι είναι τέλος πάντων το σεξ, ποια βαθιά ανάγκη μας έρχεται να εξηγήσει και με τι κόστος;

Το «Hotel Amour», η πολυαναμενόμενη νέα συνάντηση του Γεράσιμου Ευαγγελάτου (κείμενο – στίχοι) και του Θέμη Καραμουρατίδη (μουσική) μετά την επιτυχημένη «Απλή Μετάβαση», είναι ένα σύγχρονο, ελληνικό πρωτότυπο μιούζικαλ που εξερευνά με ευαισθησία και ειλικρίνεια την επιθυμία, τον έρωτα και τη φθορά του, το σεξ και την αμηχανία του, αλλά και τη βαθιά ανάγκη όλων μας για επαφή. Με φόντο ένα σκηνικό απόλυτης ελευθερίας και υπό τους ρυθμούς μιας εκρηκτικής ζωντανής ορχήστρας, μετατρέπει την παρακμή σε ποίηση και το τραγούδι σε καταφύγιο.

Την ανατρεπτική σκηνοθεσία υπογράφει η Σμαράγδα Καρύδη, το πολυμορφικό σκηνικό ο Γιώργος Γαβαλάς, τα εντυπωσιακά κοστούμια η Ηλένια Δουλαδίρη και τις δυναμικές χορογραφίες η Νεφέλη Θεοδότου.

Τους ερωτευμένους ενοίκους ερμηνεύουν οι λαμπεροί: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, από τις 20 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ακροπόλ.

Photos by Christos Symeonides

