search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:32
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 11:54

«Hotel Amour»: Το νέο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη στο θέατρο Ακροπόλ

24.09.2025 11:54
parastasi-new

Το «Hotel Amour», το νέο πρωτότυπο μιούζικαλ των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Θέμη Καραμουρατίδη, σε σκηνοθεσία Σμαράγδας Καρύδη, ανοίγει την αυλαία, ανάβει τα φώτα και μας υποδέχεται διακριτικά και εχέμυθα σε μια νύχτα αλλιώτικη απ’ τις άλλες, σε μια νύχτα όπου όλα επιτρέπονται…

Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους. Θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το θεμελιώδες ερώτημα: Τι είναι τέλος πάντων το σεξ, ποια βαθιά ανάγκη μας έρχεται να εξηγήσει και με τι κόστος;

Το «Hotel Amour», η πολυαναμενόμενη νέα συνάντηση του Γεράσιμου Ευαγγελάτου (κείμενο – στίχοι) και του Θέμη Καραμουρατίδη (μουσική) μετά την επιτυχημένη «Απλή Μετάβαση», είναι ένα σύγχρονο, ελληνικό πρωτότυπο μιούζικαλ που εξερευνά με ευαισθησία και ειλικρίνεια την επιθυμία, τον έρωτα και τη φθορά του, το σεξ και την αμηχανία του, αλλά και τη βαθιά ανάγκη όλων μας για επαφή. Με φόντο ένα σκηνικό απόλυτης ελευθερίας και υπό τους ρυθμούς μιας εκρηκτικής ζωντανής ορχήστρας, μετατρέπει την παρακμή σε ποίηση και το τραγούδι σε καταφύγιο.

Την ανατρεπτική σκηνοθεσία υπογράφει η Σμαράγδα Καρύδη, το πολυμορφικό σκηνικό ο Γιώργος Γαβαλάς, τα εντυπωσιακά κοστούμια η Ηλένια Δουλαδίρη και τις δυναμικές χορογραφίες η Νεφέλη Θεοδότου.

Τους ερωτευμένους ενοίκους ερμηνεύουν οι λαμπεροί: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης και Αλεξάνδρα Κολαΐτη.

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, από τις 20 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ακροπόλ.

Photos by Christos Symeonides

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε η θρυλική ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, στα 87 της

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Το «ΚΕΪΚ» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν από τις 10 Οκτωβρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bisbikis-vandi-new
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι» (Video)

emvolio new
ΥΓΕΙΑ

Θεραπευτική κλινική Νοσοκομείου Αλεξάνδρα: Όλα τα εμβόλια που συστήνουν οι εξειδικευμένοι γιατροί στους καρκινοπαθείς

adonis georgiadis 55- new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης προς τους διοικητές Νοσοκομείων: «Δεν θα επιτρέψω εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό. Μειώστε τα χρέη»

one-battle-after-another_2409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«One Battle After Another»: Ο Martin Scorsese αποθεώνει τη νέα ταινία του Paul Thomas Anderson, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio

ethniki-200-xiliometra-4
ΕΛΛΑΔΑ

Πόσταρε βίντεο όπου έτρεχε με 205 χλμ. στην Αθηνών-Κορίνθου και συνελήφθη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:29
bisbikis-vandi-new
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι» (Video)

emvolio new
ΥΓΕΙΑ

Θεραπευτική κλινική Νοσοκομείου Αλεξάνδρα: Όλα τα εμβόλια που συστήνουν οι εξειδικευμένοι γιατροί στους καρκινοπαθείς

adonis georgiadis 55- new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης προς τους διοικητές Νοσοκομείων: «Δεν θα επιτρέψω εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό. Μειώστε τα χρέη»

1 / 3