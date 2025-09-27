search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 01:53
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 00:12

«Jack Of Spades»: H νέα ταινία του Τζόελ Κοέν «ταξιδεύει» στη Σκοτία του 19ου αιώνα

27.09.2025 00:12
Joel Cohen

Έχοντας χαράξει ξεχωριστή πορεία τα τελευταία χρόνια, ο Τζόελ και ο Ίθαν Κοέν συνεχίζουν να δημιουργούν ταινίες, υιοθετώντας ωστόσο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις.

Ο Ίθαν Κοέν έχει στραφεί στο είδος του θρίλερ με κωμική διάθεση, δημιουργώντας τίτλους όπως το περσινό «Drive-Away Dolls» και το επερχόμενο «Honey, Don’t», σε συνεργασία με τη σύζυγό του, Τρίσια Κουκ, όπως αναφέρει το Film Stories.

Ο Τζόελ Κοέν από την άλλη, μετά το αριστοτεχνικό «The Tragedy Of Macbeth» (2021) με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον, ετοιμάζει τη νέα του ταινία, το «Jack Of Spades» μέσα σε ένα πέπλο μυστηρίου. Μέχρι πρόσφατα, οι πληροφορίες ήταν ελάχιστες, με μόνη επιβεβαίωση τη συμμετοχή του Τζος Ο’Κόνορ και την έναρξη των γυρισμάτων στη Σκοτία.

Όπως αναφέρει το World of Reel, η ταινία περιγράφεται ως ένα «γοτθικό μυστήριο» που διαδραματίζεται στη Σκοτία του 19oυ αιώνα. Στο καστ προστέθηκε και ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα, Ντάμιαν Λιούις, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε να γυρίζει σκηνές σε γραφικό χωριό στο Φάιφ ντυμένος με βικτωριανά ρούχα σύμφωνα με την ιστοσελίδα Courier.

Το καστ συμπληρώνουν οι Λέσλι Μάνβιλ, Φράνσις Μακντόρμαντ και Κάρτερ Μπέργουελ η οποία επίσης θα γράψει την μουσική της ταινίας.

