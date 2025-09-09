search
09.09.2025 15:47

Αιφνιδιαστική ακύρωση συναυλίας του Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ λόγω… Ουκρανίας

09.09.2025 15:47
denis matsuev

Με κάθε τρόπο η Ελλάδα επιχειρεί να επιβεβαιώσει το αφήγημα των Ρώσων αξιωματούχων περί «κυνήγι μαγισσών» και «ευρωπαϊκή παράνοια» σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ώρα μάλιστα που «στο ζύγι» η παλαιστινιακή υπόθεση δεν φαίνεται να ενοχλεί κανέναν επίσημο.

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την συναυλία του διάσημου Ρώσου πιανίστα Ντένις Ματσούεφ, καθώς οι θέσεις που έχει εκφράσει «δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα».

Ο Ντένις Ματσούεφ είναι γνωστός για τις φιλικές σχέσεις του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και έχει υποστηρίξει την πολεμική επιχείρηση στην Ουκρανία.

Η συναυλία του στην Αθήνα ήταν προγραμματισμένη στις 21 Νοεμβρίου και η προπώληση είχε ήδη ξεκινήσει.

Ωστόσο αιφνιδιαστικά η Κρατική Ορχήστρα ανακοίνωσε την ακύρωσή της, προκαλώντας αντιδράσεις και εύλογα ερωτήματα για τους λόγους της απόφασης, χωρίς να εξηγεί πώς εξαρχής κλήθηκε ο διάσημος πιανίστας στη χώρα μας και γιατί η απόφαση ανακλήθηκε.

Σύμφωνα πάντως με ουκρανικό Μέσο, η ουκρανική διασπορά στην Ελλάδα κινητοποιήθηκε στο διαδίκτυο μετά την ανακοίνωση της συναυλίας στην Αθήνα. Σχόλια που επέκριναν την εκδήλωση κατέκλυσαν τις διαφημιστικές αναρτήσεις της ορχήστρας στο Facebook και το Instagram, προσελκύοντας ευρύτερη προσοχή.

Ακολούθησε συζήτηση για τη διοργάνωση διαμαρτυρίας, αλλά πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια, η ορχήστρα κινήθηκε για να ακυρώσει την εκδήλωση.

Η ανακοίνωση της ορχήστρας

«Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με συνέπεια στον θεσμικό της ρόλο και τον διαχρονικό της προσανατολισμό στη διεθνή συνεργασία, ενημερώνει το κοινό ότι η προγραμματισμένη συμμετοχή του πιανίστα Ντένις Ματσούεφ στη συναυλία της 21ης Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στην πολυετή παρουσία της, η Ορχήστρα υπηρετεί την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά και τις αξίες του ανοιχτού διαλόγου και του σεβασμού που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κοινότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιλέγει να αναπροσαρμόσει τον προγραμματισμό της σεβόμενη την πολύ πρόσφατη διεθνή συγκυρία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά με την παρουσία άλλου σολίστ. Λεπτομέρειες που θα αφορούν και τους κατόχους εισιτηρίων θα ανακοινωθούν προσεχώς. Ευχαριστούμε το κοινό για την κατανόηση και την αδιάλειπτη εμπιστοσύνη του».

1 / 3