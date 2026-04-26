Λάκης Λαζόπουλος: «Είναι πολύ περίεργο να μένεις στη φωτογραφία ενώ έχουν φύγει οι άλλοι από αυτήν» (Video)

Στην απώλεια της γυναίκας της ζωής του, της Τασούλας του, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί ο Λάκης Λαζόπουλος όταν ξενάγησε τη Νίκη Λυμπεράκη στα πάτρια εδάφη του για το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε τα συναισθήματα που φέρει πια ο ίδιος παρατηρώντας παλιές φωτογραφίες από τους εικονιζόμενους των οποίων είναι μόνο ο ίδιος στη ζωή.

Ειδικότερα, ο Λάκης Λαζόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όταν φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι πολύ σημαντικοί δεν τελειώνει η σχέση μας μαζί τους. Της μιλάω της Τασούλας γιατί υπάρχει η μνήμη. Αφού υπάρχεις στη μνήμη, υπάρχεις. Η μνήμη είναι φορμόλη που κρατάει τα πρόσωπα ζωντανά. Επικοινωνείς κατευθείαν όταν ακούς τη φράση που θα σου ‘λεγε».

«Βγήκαμε και οι τρεις μια φωτογραφία εκεί απ’ έξω, που είμαι εγώ στη μια γωνία, η Τασούλα, η μάνα μου δίπλα από τη μεριά της και η φίλη μας η Σούζυ, που πέθανε κι αυτή μέσα στον κορονοϊό. Έτσι, από τις τρεις γυναίκες που ήταν δίπλα μου εκείνη την εποχή δεν υπάρχει καμία».

«Θυμάμαι πάντα το τραγούδι του Ξανθούλη, “κι ύστερα γίναμε ωραία φωτογραφία”. Είναι πολύ περίεργο να μένεις στη φωτογραφία ενώ έχουν φύγει οι άλλοι από την φωτογραφία» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Λάκης Λαζόπουλος στην εξομολόγηση καρδιάς που παραχώρησε στη Νίκη Λυμπεράκη το βράδυ του Σαββάτου.

Μαριέττα Χρουσαλά: Kολύμπησε με λευκούς καρχαρίες στη Νότια Αφρική (Video)

Νατάσα Μποφίλιου: «Δεν έχω κανέναν λόγο να εξηγώ, ούτε πόσο κάνουν τα ρούχα μου, ούτε τα ταξίδια μου…»

«Λύγισε» ο Τάσος Ιορδανίδης για τον χαμό του Στέφανου Ληναίου – Με δάκρυα αποχαιρέτησε τον σπουδαίο ηθοποιό (Video)

