26.04.2026 10:01

Λάκης Λαζόπουλος: «Είναι πολύ περίεργο να μένεις στη φωτογραφία ενώ έχουν φύγει οι άλλοι από αυτήν» (Video)

lazopoulos_new

Στην απώλεια της γυναίκας της ζωής του, της Τασούλας του, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί ο Λάκης Λαζόπουλος όταν ξενάγησε τη Νίκη Λυμπεράκη στα πάτρια εδάφη του για το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;» που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο αγαπημένος ηθοποιός αποκάλυψε τα συναισθήματα που φέρει πια ο ίδιος παρατηρώντας παλιές φωτογραφίες από τους εικονιζόμενους των οποίων είναι μόνο ο ίδιος στη ζωή.

Ειδικότερα, ο Λάκης Λαζόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όταν φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι πολύ σημαντικοί δεν τελειώνει η σχέση μας μαζί τους. Της μιλάω της Τασούλας γιατί υπάρχει η μνήμη. Αφού υπάρχεις στη μνήμη, υπάρχεις. Η μνήμη είναι φορμόλη που κρατάει τα πρόσωπα ζωντανά. Επικοινωνείς κατευθείαν όταν ακούς τη φράση που θα σου ‘λεγε».

«Βγήκαμε και οι τρεις μια φωτογραφία εκεί απ’ έξω, που είμαι εγώ στη μια γωνία, η Τασούλα, η μάνα μου δίπλα από τη μεριά της και η φίλη μας η Σούζυ, που πέθανε κι αυτή μέσα στον κορονοϊό. Έτσι, από τις τρεις γυναίκες που ήταν δίπλα μου εκείνη την εποχή δεν υπάρχει καμία».

«Θυμάμαι πάντα το τραγούδι του Ξανθούλη, “κι ύστερα γίναμε ωραία φωτογραφία”. Είναι πολύ περίεργο να μένεις στη φωτογραφία ενώ έχουν φύγει οι άλλοι από την φωτογραφία» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Λάκης Λαζόπουλος στην εξομολόγηση καρδιάς που παραχώρησε στη Νίκη Λυμπεράκη το βράδυ του Σαββάτου.

Διαβάστε επίσης:

Μαριέττα Χρουσαλά: Kολύμπησε με λευκούς καρχαρίες στη Νότια Αφρική (Video)

Νατάσα Μποφίλιου: «Δεν έχω κανέναν λόγο να εξηγώ, ούτε πόσο κάνουν τα ρούχα μου, ούτε τα ταξίδια μου…»

«Λύγισε» ο Τάσος Ιορδανίδης για τον χαμό του Στέφανου Ληναίου – Με δάκρυα αποχαιρέτησε τον σπουδαίο ηθοποιό (Video)

google_news_icon

malenia donald (1)
Τι είπε η Μελάνια στον Τραμπ δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς (Video)

trump_melania
Από τη συγκέντρωση στο Λας Βέγκας το 2016, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Οι 8 απόπειρες κατά του Τραμπ

EKAB
Φιλοπάππου: Αιματηρή συμπλοκή ανδρών με μαχαίρι – Δύο σοβαρά τραυματίες

thessaloniki marathonios (1)
Θεσσαλονίκη: Ο Δημήτρης Λινάρδος ο μεγάλος νικητής του 20ου Διεθνούς Μαραθωνίου «Μέγας Αλέξανδρος» (Video)

panamas
«Δεν φυτρώνει ούτε μανιόκα»: Στους δρόμους οι αγρότες κατά σχεδίου φράγματος στο Ρίο Ίντιο – Αρνούνται να μετακινηθούν σε ξηρότερες περιοχές

stegastika daneia 77- new
Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

trump-deipno
Τρόμος στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Ένοπλος άνοιξε πυρ, απομακρύνθηκε εσπευσμένα ο Τραμπ (Video/Photos)

arnaoutoglou
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

ADWNIS_GEWRGIADHS
Άδωνις Γεωργιάδης στο τετράγωνο: Έδωσε το ...παρών σε δύο μέρη ταυτόχρονα

ofi glentia 4
Πήρε «φωτιά» το Ηράκλειο, ολονύχτιο πάρτι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ (Videos/Photos)

malenia donald (1)
trump_melania
EKAB
