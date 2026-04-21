MEGA: «Πάμε μια βόλτα;» με τον Λάκη Λαζόπουλο προτείνει η Νίκη Λυμπεράκη αυτό και το επόμενο Σάββατο (2/5)

Βόλτα διαρκείας- για αυτό και θα ολοκληρωθεί σε δύο εκπομπές- προτείνει η Νικη Λυμπεράκη στη ζωή, προσωπική και επαγγελματική, του Λάκη Λαζόπουλου.

Ο Λαζόπουλος αποδέχθηκε την πρόταση «Πάμε μια βόλτα;» (20.50, Mega) μπαίνουν στο αμάξι και από την Αθήνα με βόρεια κατεύθυνση κάνουν πρώτη στάση στον κάμπο και τη Λάρισα, την γενέθλια γη του πολυτάλαντου καλλιτέχνη.

Στο πατρικό του σπίτι, οι παιδικές του αναμνήσεις ζωντανεύουν με συγκίνηση, ενώ η συζήτηση με έναν συμμαθητή του και φίλο ανασύρει ιστορίες από τα νεανικά χρόνια.

Το ταξίδι συνεχίζεται στην Κομοτηνή, εκεί όπου, ως φοιτητής στη Νομική, άρχισε να καλλιεργεί την ανάγκη του για έκφραση. Μια αγαπημένη του καθηγήτρια θυμάται τον χαρισματικό νέο που ήδη ξεχώριζε, προμηνύοντας τη μετέπειτα καλλιτεχνική του πορεία.

Στο πρώτο μέρος, ο Λάκης Λαζόπουλος κάνει μια εκ βαθέων εξομολόγηση που οδηγεί στον πυρήνα της προσωπικής και καλλιτεχνικής του ταυτότητας: εκεί όπου διαμορφώνονται οι εικόνες, οι άνθρωποι και οι εμπειρίες που τον καθόρισαν.

