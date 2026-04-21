ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

Κοινωνική δραματική περιπέτεια βγαλμένη από τις σελίδες του μυθιστορήματος «Σπιλιάδες» (εκδ. Ελληνικά Γράμματα) της Μαρίας Γεωργιάδου είναι μια από τις προτάσεις μυθοπλασίας του ΑΝΤ1 για την επόμενη σεζόν.

Αυτή την περίοδο με τον σκηνοθέτη Γιώργο Παπαβασιλείου και τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Άλκη Τζώρτζογλου, με τον οποίο η Μαρία Γεωργιάδου έχουν την επιμέλεια του σεναρίου, «κοιτούν» ηθοποιούς για να επιλέξουν εκείνους που θα δώσουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες της ιστορίας στην ομότιτλη με το βιβλίο, σειρά.

Η Νίκη ζει ευτυχισμένη ζωή, μεγαλωμένη σε μια ζεστή, υποστηρικτική οικογένεια, παντρεμένη, επιτυχημένη, νιώθει πως έχει τα πάντα και εύχεται τίποτα να μην αλλάξει. Στιγμές μόνο, κάποιες ρωγμές στη σκέψη της, η αίσθηση μιας έλλειψης… Μέχρι που μια νύχτα με σπιλιάδες, ένα ατύχημα γίνεται πεπρωμένο γι’ αυτήν, και η ζωή της, ξαφνικά και αμετάκλητα, αλλάζει.

Μία νύχτα με ισχυρές ριπές ανέμου, η Νίκη, βγαίνει στη θάλασσα με μια βάρκα. Χάνεται. Οο καιρός την ξεβράζει στα Ψαρά. Από τη μνήμη της φαίνεται να έχουν διαγραφεί τα πάντα. Πλέον η Νίκη πρέπει να ξαναβρεί τον εαυτό της χωρίς τις αναμνήσεις της, να επιλέξει νέους ανθρώπους στο πλευρό της, να εμπιστευτεί και να αγαπήσει από την αρχή. Σταδιακά τα καταφέρνει, μέχρι και που νιώθει ευτυχισμένη μέσα στην κατάστασή της και ερωτεύεται έναν άντρα του νησιού.

Τα ωραία, ως γνωστόν, διαρκούν λίγο. Ο άνθρωπος της μπαίνει στο «στόχαστρο» ισχυρού του νησιού επειδή απέρριψε την κόρη του. Κι εκεί ακριβώς το «διαγραμμένο» παρελθόν της Νίκης την εντοπίζει. Όσα ανακαλύπτει την τρομάζουν καθώς οικογενειακά ψέματα και μυστικά ξεδιπλώνονται.

Στα σχέδια των δημιουργών προσδιορίζεται η έναρξη γυρισμάτων στις παρυφές του καλοκαιριού, ώστε η σειρά να ενταχθεί, με όσα έχουν για την ώρα γίνει γνωστά, στο πρόγραμμα του σταθμού από το φθινόπωρο.

