21.04.2026 15:15

ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

Κοινωνική δραματική περιπέτεια βγαλμένη από τις σελίδες του μυθιστορήματος «Σπιλιάδες» (εκδ. Ελληνικά Γράμματα) της Μαρίας Γεωργιάδου είναι μια από τις προτάσεις μυθοπλασίας του ΑΝΤ1 για την επόμενη σεζόν.

Αυτή την περίοδο με τον σκηνοθέτη Γιώργο Παπαβασιλείου και τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Άλκη Τζώρτζογλου, με τον οποίο η Μαρία Γεωργιάδου έχουν την επιμέλεια του σεναρίου, «κοιτούν»  ηθοποιούς για να επιλέξουν εκείνους που θα δώσουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες της ιστορίας στην ομότιτλη με το βιβλίο, σειρά.

Η Νίκη ζει ευτυχισμένη ζωή, μεγαλωμένη σε μια ζεστή, υποστηρικτική οικογένεια, παντρεμένη, επιτυχημένη, νιώθει πως έχει τα πάντα και εύχεται τίποτα να μην αλλάξει. Στιγμές μόνο, κάποιες ρωγμές στη σκέψη της, η αίσθηση μιας έλλειψης… Μέχρι που μια νύχτα με σπιλιάδες, ένα ατύχημα γίνεται πεπρωμένο γι’ αυτήν, και η ζωή της, ξαφνικά και αμετάκλητα, αλλάζει.

Μία νύχτα με ισχυρές  ριπές ανέμου, η Νίκη,  βγαίνει στη θάλασσα με μια βάρκα. Χάνεται. Οο καιρός την ξεβράζει στα Ψαρά. Από τη μνήμη της φαίνεται να έχουν διαγραφεί τα πάντα. Πλέον η Νίκη πρέπει να ξαναβρεί τον εαυτό της χωρίς τις αναμνήσεις της, να επιλέξει νέους ανθρώπους στο πλευρό της, να εμπιστευτεί και να αγαπήσει από την αρχή. Σταδιακά τα καταφέρνει, μέχρι και που νιώθει ευτυχισμένη μέσα στην κατάστασή της και ερωτεύεται έναν άντρα του νησιού. 

Τα ωραία, ως γνωστόν, διαρκούν λίγο. Ο άνθρωπος της μπαίνει στο «στόχαστρο» ισχυρού του νησιού επειδή απέρριψε την κόρη του. Κι εκεί ακριβώς το «διαγραμμένο» παρελθόν της Νίκης την εντοπίζει. Όσα ανακαλύπτει την τρομάζουν  καθώς οικογενειακά ψέματα και μυστικά ξεδιπλώνονται.

Στα σχέδια των δημιουργών προσδιορίζεται η έναρξη γυρισμάτων στις παρυφές του καλοκαιριού, ώστε η σειρά να ενταχθεί, με όσα έχουν για την ώρα γίνει γνωστά, στο πρόγραμμα του σταθμού από το φθινόπωρο.

Διαβάστε επίσης:

Εύη Φραγκάκη: «Υπήρξαν φαλλοκρατικές προσεγγίσεις στη διαδρομή μου στην τηλεόραση» (Video)

ΜΜΕ ΗΠΑ: Η Ένωση Ανταποκριτών Λευκού Οίκου καλείται να πάρει θέση απέναντι στον Τραμπ ενόψει του ετήσιου δείπνου της

«Wednesday»: Το Netflix έδωσε μία πρώτη γεύση από τον τρίτο κύκλο της σειράς (photo)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγριος καβγάς Κασσελάκη – Πολάκη για την αναβολή σε δίκη: «Το βάζεις στα πόδια» – «Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»

ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σφίγγει τη ενεργειακή θηλιά στη Γερμανία: Κόβει τις ροές πετρελαίου από το Καζακστάν μέσω του αγωγού Druzhba

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου

ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για την αλλαγή του καιρού: «Ούτε χειμωνιάτικη ούτε φθινοπωρινή, μια κλασική ανοιξιάτικη μεταβολή»

ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε η δίκη για την τετραμελή οικογένεια που ξεκληρίστηκε από δηλητηρίαση στην Κωνσταντινούπολη 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΚΑΛΧΑΣ

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

