«Wednesday»: Το Netflix έδωσε μία πρώτη γεύση από τον τρίτο κύκλο της σειράς (photo)

Το Netflix κυκλοφόρησε μια πρώτη εικόνα από την τρίτη σεζόν της διάσημης σειράς «Wednesday» με πρωταγωνίστρια την Τζένα Ορτέγκα (Jenna Ortega).

Στο στιγμιότυπο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Wednesday εμφανίζεται να στέκεται δίπλα σε μια μοτοσικλέτα κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, στο Παρίσι κρατώντας μερικά φύλλα χαρτού και έχοντας το χαρακτηριστικό της βλέμμα. Επίσης, διακρίνεται το «the thing» (Βίκτορ Ντορομπάντου – Victor Dorobantu), το ασώματο χέρι και αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας Άνταμς να βρίσκεται πάνω στη μοτοσικλέτα.

«Από το Παρίσι, με τρόμο» αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η παραγωγή της 3ης σεζόν ξεκίνησε τον Φεβρουάριο στο Δουβλίνο. Σύμφωνα με το Variety, στα νέα μέλη του καστ περιλαμβάνονται η Έβα Γκριν (Eva Green) στον ρόλο της Θείας Οφηλίας, καθώς και οι Γουινόνα Ράιντερ (Winona Ryder), Λένα Χίντι (Lena Headey), Άντριου ΜακΚάρθι (Andrew McCarthy), Τζέιμς Λανς (James Lance), Κρις Σάραντον (Chris Sarandon), Νόα Τέιλορ (Noah Taylor), Όσκαρ Μόργκαν (Oscar Morgan) και Κένεντι Μόγιερ (Kennedy Moyer).

Μαζί με την Ορτέγκα, την Έμα Μάιερς (Emma Myers), τον Φρεντ Άρμισεν (Fred Armisen) και τον Ντορομπάντου στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Χάντερ Ντούχαν (Hunter Doohan), Τζόι Σάντεϊ (Joy Sunday), Τζόρτζι Φάρμερ (Georgie Farmer), Άιζακ Ορντόνεζ (Isaac Ordonez), Μπίλι Πάιπερ (Billie Piper), Ίβι Τέμπλετον (Evie Templeton), Λουίς Γκούζμαν (Luis Guzmán), Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones) και Τζοάνα Λάμλεϊ (Joanna Lumley).

Η σειρά βασίζεται σε χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τσαρλς Άνταμς (Charles Addams). Οι Αλ Γκαφ (Alfred Gough) και Μάιλς Μίλαρ (Miles Millar) εκτελούν χρέη showrunners, ενώ ο Τιμ Μπάρτον (Tim Burton) είναι στο σκηνοθετικό τιμόνι, με τους τρεις τους να έχουν και τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού. Το στούντιο παραγωγής είναι η MGM Television.

Eurovision 2026: Akylas και Φωκάς Ευαγγελινός ποζάρουν με το σήμα της νίκης – Σήμερα η συνέντευξη Τύπου στην ΕΡΤ (Video/Photos)

Ντόρα Κουτροκόη: «Το “Καλημέρα Ελλάδα” έπρεπε να φύγει από τις οθόνες μας μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη» (Video)

Google: Μπλόκαρε περισσότερες από 8,3 δισ. διαφημίσεις το 2025 μέσω τεχνητής νοημοσύνης