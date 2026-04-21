search
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 12:30
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.04.2026 10:33

Google: Μπλόκαρε περισσότερες από 8,3 δισ. διαφημίσεις το 2025 μέσω τεχνητής νοημοσύνης

Αν οι διαφημίσεις στο τηλεοπτικό περιεχόμενο εξακολουθούν να είναι – κατά περιπτώσεις – ενοχλητικές, μόνον, στο διαδίκτυο μάλλον αποτελούν σε σημαντικό βαθμό αιτία «πονοκεφάλου», όχι μόνον για τους χρήστες του ίντερνετ.

Η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στην αμφισημία που προκαλεί, στον τομέα αυτό καταγράφει σημαντική πρόοδο στην προστασία του ψηφιακού οικοσυστήματος, με τα εξελιγμένα εργαλεία της.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύεται στην ετήσια έκθεση ασφάλειας διαφημίσεων της Google για το 2025 σύμφωνα με την οποία  χάρη σε εργαλεία του Gemini της – του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε και εφαρμόζει – αποκλείστηκαν ή καταργήθηκαν περισσότερες  από 8,3 δισ. διαφημίσεις, με ποσοστό άνω του 99% να αποτρέπεται πριν καν προβληθεί στους χρήστες.

Τέθηκαν επίσης, σε αναστολή περισσότεροι από 24,9 εκατομμύρια λογαριασμοί διαφημιζομένων, ενώ περιορίστηκαν 4,8 δισ. διαφημίσεις και πάνω από 480 εκατ.  λογαριασμοί. Οι συχνότερες παραβάσεις αφορούσαν κατάχρηση διαφημιστικού δικτύου, εμπορικά σήματα και παραπλανητικό περιεχόμενο.

Η ενίσχυση πολιτικών και η πρόληψη παραβάσεων με την αξιοποίηση του Gemini, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο απάτης, επηρέασαν ιστοσελίδες σε καθοριστικό βαθμό, τόνισε ο Κιρατ Σάρμα, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του Ads Privacy and Safety της Google σημειώνοντας πως η συμβολή του Gemini «βελτίωσε την ακρίβεια εντοπισμού κακόβουλων ενεργειών και μείωσε και να εφαρμόζει πολιτικές σε μεγάλη κλίμακα».

Στη αδιάκοπη μάχη κατά της απάτης στάθηκε η Κλέρ Κέλι, ανώτερη σύμβουλος ανταγωνισμού της Google, κάνοντας λόγο για εκατοντάδες εκατομμύρια διαφημίσεις που αφαιρέθηκαν εξαιτίας παραβάσεων. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταργήθηκαν 1,6 δισεκατομμύρια διαφημίσεις και ανεστάλησαν δυο εκατομμύρια προσωπικών ερωτημάτων που αφορούν την υγεία, την οικογένεια και τα οικονομικά τους.

H πρόταση της Επιτροπής θα μας υποχρέωνε να παραδώσουμε αυτά τα δεδομένα σε τρίτους, με επικίνδυνα αναποτελεσματικές εγγυήσεις προστασίας της ιδιωτικότητας. Θα συνεχίσουμε να αντιτασσόμαστε σθεναρά σε αυτή την υπέρβαση, η οποία ξεπερνά κατά πολύ την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και θέτει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πολιτών».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

REAL ESTATE

ΥΓΕΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΑΛΧΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3