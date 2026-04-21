Εύη Φραγκάκη: «Υπήρξαν φαλλοκρατικές προσεγγίσεις στη διαδρομή μου στην τηλεόραση» (Video)

Το «παρών» σε εκδήλωση για την ψυχική ανθεκτικότητα στον αθλητισμό έδωσε χθες (20/4) η Εύη Φραγκάκη, παραχωρώντας δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι δεν συμφωνεί με όσους διαχωρίζουν την κρατική και ιδιωτική τηλεόραση ως προς το άγχος για την τηλεθέαση, καθώς -όπως επισημαίνει- κάθε εκπομπή σκοπό έχει να έχει απήχηση.

«Θα ήθελα να μη διαχωρίζεται το ότι, επειδή μία εκπομπή είναι στην κρατική τηλεόραση, δεν έχει το άγχος της τηλεθέασης, ενώ όσα συμβαίνουν στα ιδιωτικά κανάλια έχουν, φέρουν το βάρος. Απ’ την άλλη, είναι και πιθανά λίγο πιο αναμενόμενο και δικαιολογημένο για τα ιδιωτικά κανάλια, γιατί είναι επιχειρήσεις ιδιωτικές οι οποίες σου λέει “θέλω το προϊόν μου να πηγαίνει”» είπε αρχικά.

«Θεωρώ, όσον αφορά την ποιότητα και το μη άγχος, ότι όλοι φέρουμε ευθύνη. Όπως ο τηλεθεατής, όπως το κάθε κανάλι, όπως ο κάθε δημοσιογράφος, ο κάθε παρουσιαστής. Είναι καλό να προσπαθούμε να βγάζουμε σε εκπομπές και των ιδιωτικών καναλιών. Και ας μην φαίνονται εκ πρώτης ότι θα πάνε μπούνια. Ε, τότε δεν θέλει και πάρα πολλή προσπάθεια, θα βγει η ποιότητα και στα ιδιωτικά κανάλια» πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για το περιβάλλον αλλά και προβληματικές συμπεριφορές στον χώρο των media, η Εύη Φραγκάκη τόνισε ότι υπήρξαν άνθρωποι που προσπάθησαν να μη τη σεβαστούν, έχοντας συναντήσει στη διαδρομή της φαλλοκρατικές προσεγγίσεις. Τόνισε, δε, ότι τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν πρόσφατα και όχι στο μακρινό παρελθόν…

«Υπήρξαν φορές που προσπάθησαν κάποιοι να μη με σεβαστούν, φαλλοκρατικές προσεγγίσεις στην διαδρομή μου στην τηλεόραση. Και στη σύγχρονη εποχή μάλιστα, όχι μόνο όταν ξεκίνησα πριν 25 χρόνια» υπογράμμισε.

