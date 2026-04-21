ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:18
21.04.2026 13:53

Εύη Φραγκάκη: «Υπήρξαν φαλλοκρατικές προσεγγίσεις στη διαδρομή μου στην τηλεόραση» (Video)

21.04.2026 13:53
Το «παρών» σε εκδήλωση για την ψυχική ανθεκτικότητα στον αθλητισμό έδωσε χθες (20/4) η Εύη Φραγκάκη, παραχωρώντας δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η δημοσιογράφος τόνισε ότι δεν συμφωνεί με όσους διαχωρίζουν την κρατική και ιδιωτική τηλεόραση ως προς το άγχος για την τηλεθέαση, καθώς -όπως επισημαίνει- κάθε εκπομπή σκοπό έχει να έχει απήχηση.

«Θα ήθελα να μη διαχωρίζεται το ότι, επειδή μία εκπομπή είναι στην κρατική τηλεόραση, δεν έχει το άγχος της τηλεθέασης, ενώ όσα συμβαίνουν στα ιδιωτικά κανάλια έχουν, φέρουν το βάρος. Απ’ την άλλη, είναι και πιθανά λίγο πιο αναμενόμενο και δικαιολογημένο για τα ιδιωτικά κανάλια, γιατί είναι επιχειρήσεις ιδιωτικές οι οποίες σου λέει “θέλω το προϊόν μου να πηγαίνει”» είπε αρχικά.

«Θεωρώ, όσον αφορά την ποιότητα και το μη άγχος, ότι όλοι φέρουμε ευθύνη. Όπως ο τηλεθεατής, όπως το κάθε κανάλι, όπως ο κάθε δημοσιογράφος, ο κάθε παρουσιαστής. Είναι καλό να προσπαθούμε να βγάζουμε σε εκπομπές και των ιδιωτικών καναλιών. Και ας μην φαίνονται εκ πρώτης ότι θα πάνε μπούνια. Ε, τότε δεν θέλει και πάρα πολλή προσπάθεια, θα βγει η ποιότητα και στα ιδιωτικά κανάλια» πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα για το περιβάλλον αλλά και προβληματικές συμπεριφορές στον χώρο των media, η Εύη Φραγκάκη τόνισε ότι υπήρξαν άνθρωποι που προσπάθησαν να μη τη σεβαστούν, έχοντας συναντήσει στη διαδρομή της φαλλοκρατικές προσεγγίσεις. Τόνισε, δε, ότι τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν πρόσφατα και όχι στο μακρινό παρελθόν…

«Υπήρξαν φορές που προσπάθησαν κάποιοι να μη με σεβαστούν, φαλλοκρατικές προσεγγίσεις στην διαδρομή μου στην τηλεόραση. Και στη σύγχρονη εποχή μάλιστα, όχι μόνο όταν ξεκίνησα πριν 25 χρόνια» υπογράμμισε.

Διαβάστε επίσης:

Εννέα χρόνια χωρίς τον Στάθη Ψάλτη – Η συγκινητική ανάρτηση της Καίτης Φίνου

Τζέσικα Τσαστέιν: Έκοψε τα μαλλιά της on camera σε πολύ κοντό καρέ! (Video)

Πάνος Μουζουράκης για Eurovision: Μπράβο στον Akylas αλλά εγώ είμαι πιο πολύ με τις χώρες που αποχώρησαν από τον διαγωνισμό (Video)

ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

Νεαρός κυνηγός πήγε να σκοτώσει γαλοπούλες και του την «έπεσε» λύγκας – (Video)

Τι θα συμβεί στον οργανισμό και το σώμα σου αν «κόψεις» το αλεύρι από τη διατροφή σου

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη - Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση

Οι απώλειες της ΝΔ λόγω Λαζαρίδη, οι άρσεις ασυλίας και οι Καραμανλής-Παπακώστα, ο ελιγμός του Άδωνι, οι κενές θέσεις σε Τσίπρα-Καρυστιανού και η «βόμβα» Παναγόπουλου

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:16
maria-georgiadou
MEDIA

ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

trump_2104_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

protomi-xylouri
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγνωστοι αποκεφάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη στο κέντρο του Ηρακλείου

1 / 3