ΜΜΕ ΗΠΑ: Η Ένωση Ανταποκριτών Λευκού Οίκου καλείται να πάρει θέση απέναντι στον Τραμπ ενόψει του ετήσιου δείπνου της

Ομάδα οργανώσεων προάσπισης της δημοσιογραφίας και προσωπικοτήτων των ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων οι Σάμ Ντόναλντσον, Λίν Σέρ και Λίντα Ντάγκλας, καλούν με επιστολή την Ένωση Ανταποκριτών Λευκού Οίκου (White House Correspondents Association-WHCA) να «εκφράσει διαμαρτυρία» επ ευκαιρία της παρουσίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη- έπειτα από μια δεκαετία- εμφάνιση του στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 25 Απριλίου.

«Η εκδήλωση αποτελεί από καιρό σύμβολο του ζωτικού και αναντικατάστατου ρόλου της ελευθερίας του Τύπου στην αμερικανική δημοκρατία και μια γιορτή της Πρώτης Τροπολογίας και των δημοσιογράφων που την διαφυλάσσουν και υπηρετούν. Οι συστηματικές, συνεχείς και άνευ προηγουμένου επιθέσεις του Προέδρου Τραμπ κατά του ελεύθερου Τύπου καθιστούν την παρουσία του σε μια τέτοια εκδήλωση βαθιά αντίφαση με τον σκοπό της», αναφέρει η επιστολή που απευθύνεται στα μέλη και το διοικητικό συμβούλιο της WHCA.

Το κείμενο υπογράφουν μεταξύ άλλων η Εταιρεία Επαγγελματιών Δημοσιογράφων ΗΠΑ (σ.σ. ο παλαιότερος οργανισμός που εκπροσωπεί δημοσιογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες), η Εθνική Ένωση Μαύρων Δημοσιογράφων, η Εθνική Ένωση Φωτογράφων Τύπου, η Ένωση για την Ελευθερία του Τύπου, η Συμμαχία για τις Γυναίκες στη Δημοσιογραφία και ο Σύνδεσμος Ψηφιακών Ειδήσεων Ραδιοτηλεόρασης.

Η κυβέρνηση Τραμπ και τα μέσα ενημέρωσης που την καλύπτουν έχουν, στην καλύτερη περίπτωση, τεταμένες σχέσεις. Στην επιστολή περιλαμβάνεται μια σειρά από προσπάθειες υπονόμευσης του Τύπου, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση του Associated Press στην κάλυψη των μπρίφινγκ του Λευκού Οίκου και η κατάργηση του χώρου εργασίας των διαπιστευμένων στο υπουργείο Άμυνας δημοσιογράφων εντός του Πενταγώνου.

Το ρήγμα μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και των Μέσων Ενημέρωσης έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αρνήθηκε να παραστεί στην εκδήλωση της WHCA, ένα από τα παραδοσιακά γεγονότα του ημερολογίου της Ουάσιγκτον, ενώ τα τελευταία χρόνια ο οργανισμός έχει… απομακρυνθεί από την καθιερωμένη πρακτική, η οποία προβλέπει την παρουσία ενός κωμικού που είθισται να κάνει μερικές καυστικές παρατηρήσεις για τον εκάστοτε κάτοχο του Οβάλ Γραφείου, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ. Πέρυσι, η WHCA απέσυρε την πρόσκληση προς την κωμικό και παρουσιάστρια βραδινού τοκ σόου Άμπερ Ράφιν, η οποία επρόκειτο να εμφανιστεί στο ετήσιο δείπνο. Τα σχέδια για το 2026 προβλέπουν μια επίδειξη από έναν μένταλιστ αντί για το-παραδοσιακό- νούμερο ενός κωμικού.

Η WHCA αντιμετώπισε δυσκολίες στο να καταλάβει πώς να ανταποκριθεί στον Τραμπ, ο οποίος προτιμά μόνο ένα είδος κριτικής: καμία, παρατηρεί δηκτικά το Variety.

Ορισμένοι δημοσιογράφοι που θα παρευρεθούν στο φετινό δείπνο έχουν αποκαλύψει τα σχέδιά τους να φορέσουν μαντήλια τσέπης ή καρφίτσες πέτου με τις λέξεις- κλειδιά της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας προτρέπουν την WHCA να «αναλάβει πιο αποφασιστική δράση, εκφωνώντας — από το βήμα — μια σθεναρή υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου και καταδίκη όσων απειλούν αυτή την ελευθερία, ακολουθούμενη από μια πρόποση όρθιων προς τιμήν της Πρώτης Τροπολογίας και μια δέσμευση να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε αυτόν τον κρίσιμο ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας μας».

Η επιστολή συνεχίζει: «Μιλήστε με σθένος, μπροστά στον άνθρωπο που επιδιώκει να υπονομεύσει τη μακρά παράδοση της χώρας μας για έναν ανεξάρτητο, ισχυρό και ελεύθερο Τύπο. Καλούμε επίσης την WHCA να επιβεβαιώσει, χωρίς αμφιβολία, ότι η ελευθερία του Τύπου δεν αποτελεί κομματικό ζήτημα και ότι η Ένωση δεν θα αποδεχτεί αυτή τη συμπεριφορά, αλλά αντιθέτως να αντιταχθεί σε οποιονδήποτε αξιωματούχο έχει εξαπολύσει συστηματικό πόλεμο εναντίον των δημοσιογράφων, των οποίων το έργο τιμά το δείπνο».

