ΜΜΕ ΗΠΑ: Αμφισημία για το ετήσιο δείπνο των διαπιστευμένων δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο – Θα παραβρεθεί ο Τραμπ έπειτα από 10 χρόνια

Ίσως να είναι η εκδήλωση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, φέτος περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία του θεσμού, το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Διαπιστευμένων Δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο (White House Correspondents Assocition), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Χίλτον της Ουάσιγκτον το Σάββατο 26 Απριλίου.

Η αδημονία αλλά και η αμφισημία που έχει αναπτυχθεί στο χώρο των αμερικανικών Μέσων Ενημέρωσης καθώς πλησιάζει η στιγμή για την εκδήλωση οφείλεται στο γεγονός ότι στην πρόσκληση της Ένωσης έδωσε θετική απάντηση, ότι θα τιμήσει με την παρουσία του, ο Πρόεδρος Τραμπ. Εν τω μεταξύ τη Δευτέρα, ο Τραμπ απείλησε να φυλακίσει έναν δημοσιογράφο εάν αρνούνταν να αποκαλύψει την πηγή της πληροφορίας ότι ένας δεύτερος Αμερικανός αεροπόρος εξακολουθούσε να αγνοείται μετά την κατάρριψη από το Ιράν την περασμένη Παρασκευή, κάτι που, όπως ισχυρίστηκε, έθεσε τον στρατιωτικό σε κίνδυνο.

«Το άτομο που έγραψε το ρεπορτάζ θα πάει φυλακή αν δεν αποκαλύψει την πηγή του», δήλωσε ο Τραμπ στην κατάμεστη αίθουσα δημοσιογράφων του Λευκού Οίκου, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιον δημοσιογράφο και σε ποιο μέσο ενημέρωσης αναφερόταν. Το σχόλιο σόκαρε τους εκπροσώπους των ΜΜΕ, αναφέρουν δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος έχει γίνει ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι τους.

Με μία έννοια αποτελεί είδηση ότι ο Τραμπ θα δώσει το «παρών» στην εκδήλωση της WHCA. Η προηγούμενη φορά κατά την οποία παραβρέθηκε ήταν το 2015, επι Προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Ένας διαπιστευμένος δημοσιογράφος- «παλιά καραβάνα» στον Λευκό Οίκο ανέφερε, διατηρώντας την ανωνυμία του, ότι σε ορισμένα ΜΜΕ έχει αναπτυχθεί αμφισημία για το αν πρέπει να παραβρεθούν δημοσιογράφοι τους στην εκδήλωση, η οποία θεσπίστηκε για συγκέντρωση χρημάτων για

υποτροφίες δημοσιογραφίας και θεωρείται ως η εκδήλωση της χρονιάς για τους μη προβεβλημένους εκπροσώπους των ΜΜΕ, που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ.

«Πέρσι ήταν άσχημα. Φέτος είναι χειρότερα», είπε ο ίδιος δημοσιογράφος. «Καταλαβαίνω ότι είναι σύνηθες να προσκαλείται ο πρόεδρος, αλλά δεν έχουμε ξαναδεί πρόεδρο σαν αυτόν. Δεν έχει να κάνει με κομματική ταυτότητα. Δεν έχει καν να κάνει με πολιτική. Έχει να κάνει με τον πόλεμο που αυτός και η κυβέρνησή του έχουν κηρύξει στον Τύπο, στο Πρώτο άρθρο του Συντάγματος και στη δυνατότητά μας να κάνουμε τη δουλειά μας». Η HuffPost ενημέρωσε ότι δεν θα εκπροσωπηθεί στο δείπνο, αν και ήταν παρούσα τακτικά στο παρελθόν.

«Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί προσβολή για τον αδέσμευτο Τύπο», δήλωσε η διευθύντρια της HuffPost Γουίτνι Σνάιντερ, στον Guardian. «Έχει μετατρέψει την FCC [την αμερικανική ρυθμιστική αρχή για τα ΜΜΕ] σε όπλο, έχει τιμωρήσει ΜΜΕ για την άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την Πρώτη Τροποπολογία του Συντάγματος, έχει απειλήσει να φυλακίσει δημοσιογράφους και έχει χρησιμοποιήσει τις αγωγές ως μέσο εκφοβισμού – και αυτή η λίστα δεν έχει τελειωμό. Αρνούμαστε να γιορτάσουμε τη δημοσιογραφία και να μοιραστούμε γέλια με έναν ηγέτη που έχει τόσο φρικτό ιστορικό».

Η Ένωση των διαπιστευμένων Συντακτών στον Λευκό Οίκο έχει εκφράσει επισήμως την ικανοποίηση της για την θετική απόκριση του Αμερικανού Προέδρου. «Είμαστε χαρούμενοι που ο πρόεδρος δέχτηκε την πρόσκλησή μας και ανυπομονούμε να τον φιλοξενήσουμε»,δήλωσε η Γουεϊτζια Τσιανγκ του CBS News και πρόεδρος της Ένωσης. Άλλα μέλη της WHCA όμως επέλεξαν να μην σχολιάσουν.

Ορισμένοι ανταποκριτές του Λευκού Οίκου ερμηνεύουν τη συμμετοχή του Τραμπ στο δείπνο ως θετική εξέλιξη. Ότι αποτελεί ένδειξη πως είναι πρόθυμος να συναναστραφεί με όσους θεωρεί αντιπάλους τους. Διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι παρά τις τακτικές επιθέσεις εναντίων των ΜΜΕ, ο Τραμπ έχει αποκριθεί σε δεκάδες τηλεφωνικές κλίσεις δημοσιογράφων από τότε που άρχισε ο πόλεμος με το Ιραν όμως, αν και σύντομης διάρκειας, σπανίως έχουν ειδήσεις και συχνά είναι αντιφατικές.

Ένας δημοσιογράφος είπε ότι ανησυχεί περισσότερο για τις επιπτώσεις της παρουσίας του προέδρου και τον έλεγχο της Μυστικής Υπηρεσίας του: «Θα μετατρέψει την αναχώρηση στο τέλος του δείπνου σε ένα τσίρκο ασφαλείας». Ο πρώην προβεβλημένος παρουσιαστής και διαπιστευμένος του CNN στον Λευκό Οίκο, Τζιμ Ακόστα αμφιταλαντευόταν αν θα πήγαινε στο δείπνο μέχρι που έμαθε ότι θα πάει ο Τράμπ. «Τι άλλο θα κάνει εκτός από το να εμφανιστεί και να χλευάσει τα ειδησεογραφικά μέσα που έχει βάλει στη γωνία;», αναρωτήθηκε. «Δεν καταλαβαίνω με τίποτα γιατί αυτά τα ειδησεογραφικά μέσα το ανέχονται. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η στιγμή να αντισταθούμε σε αυτόν τον τύπο και να πούμε: “Δεν μας αρέσει αυτό.”». Οι New York Times απέχουν αρκετό διάστημα από τον ετήσιο θεσμό της WHCA. Θεωρούν ότι η συμμετοχή στο δείπνο δεν συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας αντίληψης για την καλή σχέση μεταξύ του Τύπου και της

κυβέρνησης.

Αυτή η στάση επιβεβαιώθηκε πλήρως φέτος, υποστήριξε ο Πίτερ Μπέικερ επικεφαλής των διαπιστευμένων της εφημερίδας στον Λευκό Οίκο. «Διοργανώνουμε ένα δείπνο με έναν πρόεδρο που μας αποκαλεί «εχθρούς του λαού», ο οποίος έχει ασκήσει αγωγές εναντίον αρκετών από τους οργανισμούς μας και χρησιμοποιεί την εξουσία της κυβέρνησης μέσω της FCC για να ασκήσει πίεση σε άλλους οργανισμούς ενημέρωσης. Δεν καταλαβαίνω πώς αυτό μπορεί να έχει κάποιο νόημα».

Ορισμένοι δημοσιογράφοι που θα παρευρεθούν στο δείπνο ενδέχεται να φορούν μαντηλάκια τσέπης ή καρφίτσες για να υπογραμμίσουν τη σημασία της Πρώτης Τροπολογίας, ως μια σιωπηλή διαμαρτυρία ενάντια στη ρητορική του προέδρου κατά του Τύπου, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας της Επιτροπής Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου. «Ποιο είναι το νόημα μιας καρφίτσας στο πέτο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ καταστρέφει το Σύνταγμα;», έθεσε τον προβληματισμό ο Ακόστα.

