ΜΜΕ ΗΠΑ: «Της κακομοίρας» στο Πεντάγωνο – Εκτός κτιρίου οι δημοσιογράφοι, θα προσέρχονται μόνο με… συνοδεία

Νέο «χάπενιγκ» της ηγεσίας του Πενταγώνου προκαλεί αντιδράσεις και καταγγελίες των διαπιστευμένων δημοσιογράφων και ΜΜΕ, με χρονική απόσταση μόλις ελάχιστων 24ώρων από την απόφαση Ομοσπονδιακού δικαστή να μπλοκάρει την περιοριστική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ στην πρόσβαση του Τύπου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ.

Το νέο υπόμνημα πολιτικής στην Ενημέρωση από το Πεντάγωνο, με το οποίο υποστηρίζεται ότι συμμορφώνεται με την απόφαση του Ομόσπονδου δικαστηρίου στην υπόθεση αγωγής των New York Times, αποτελεί «σαφή παραβίαση του γράμματος και του πνεύματος» της δικαστικής απόφασης, όπως καταγγέλλεται από την Ένωση διαπιστευμένων δημοσιογράφων, η οποία έχει απευθυνθεί στο νομικό σύμβουλο της ώστε να ενημερώσει τα μέλη της.

Η νέα ένταση προκλήθηκε όταν ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, ανακοίνωσε τρεις νέες αλλαγές στην πολιτική Τύπου σε μια δήλωση που αναφέρει ότι το Υπουργείο Άμυνας «διαφωνεί με την απόφαση και ασκεί έφεση».

On March 20, 2026, a U.S. District Court judge vacated key security provisions of the Pentagon's October 2025 media access policy. The court removed every provision that allowed the Department to screen press credential holders for security risks and every provision that allowed… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 23, 2026

Το Πεντάγωνο απέκλεισε άμεσα μια ολόκληρη περιοχή για τον Τύπο, ευρύτερα γνωστή ως «Διάδρομος των ανταποκριτών», ουσιαστικά το χώρο εργασίας των διαπιστευμένων δημοσιογράφων και ΜΜΕ.

Οι διαπιστευμένοι ενημερώθηκαν επίσης ότι το Πεντάγωνο θα μεταφέρει τον Τύπου σε νέο παράρτημα… εκτός Πενταγώνου.

Getting a Pentagon press pass has been nothing but a hassle. Late night drives home on the NJ Turnpike, hotel costs, and the old press corps trashed the offices before leaving.



Now we might have to work in a tent!??



Worth every second.



It’s been the honor of a lifetime to… https://t.co/eewWzTZR2r — John Ʌ Konrad V (@johnkonrad) March 23, 2026

«Ένας νέος χώρος εργασίας για τον Τύπου θα δημιουργηθεί σε παράρτημα έξω από το Πεντάγωνο και θα είναι διαθέσιμος όταν είναι έτοιμος», αναφέρει το επίμαχο υπόμνημα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου ενημέρωσε δε ότι στο εξής οι δημοσιογράφοι θα πρέπει «να συνοδεύονται από προσωπικό του υπουργείου» για να έχουν πρόσβαση στο Πεντάγωνο.

Η κατάργηση του «Διαδρόμου των Ανταποκριτών» και «η απαίτηση για πρόσβαση με συνοδεία περιορίζει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσιογράφοι συλλέγουν πληροφορίες, δημιουργούν πηγές και καλύπτουν έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς της κυβέρνησης, περιορίζοντας αυτά που το κοινό είναι σε θέση μάθει και να κατανοήσει σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο όνομα του» αναφέρει σε ανακοίνωση της, μεταξύ άλλων η Αμερικανική Ένωση Τύπου. Τονίζεται δε ότι «για δεκαετίες ο “Διάδρομος των Ανταποκριτών” αποτελούσε κομβικής σημασίας χώρος για την αδέσμευτη δημοσιογραφία στο Πεντάγωνο» και επισημαίνει πως «η ανεξάρτητη ενημέρωση για τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι προαιρετική. Είναι απαραίτητη για τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του κοινού. Οποιαδήποτε πολιτική που περιορίζει αυτήν την πρόσβαση θα πρέπει να αφορά όλους όσοι θεωρούν σημαντικό μια ελεύθερη και ενημερωμένη κοινωνία».

1/5 “Closing the Correspondents’ Corridor and forcing escorted access undermines independent reporting at the Pentagon at a moment when the public needs clear, unfiltered information about the U.S. military. — National Press Club (@PressClubDC) March 23, 2026

3/5 At a time when the United States is engaged in active military conflict, the public depends on journalists being able to observe, report and ask questions freely. March 23, 2026

5/5 Independent reporting on the U.S. military is not optional. It is essential to accountability, transparency and public trust. Any policy that curtails that access should concern everyone who values a free and informed society.” — National Press Club (@PressClubDC) March 23, 2026

MME ΗΠΑ: Νέο σοκ – Το CBS απολύει το 6% του προσωπικού του και βάζει λουκέτο στο δημοφιλές CBS News Radio

Καταγγελία ΠΟΕΣΥ για τις αγωγές Δημητρίαδη

«Task»: Ο Mahershala Ali συμπρωταγωνιστής με τον Mark Ruffalo στη δεύτερη σεζόν (Video)