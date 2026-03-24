ΜΜΕ ΗΠΑ: «Της κακομοίρας» στο Πεντάγωνο – Εκτός κτιρίου οι δημοσιογράφοι, θα προσέρχονται μόνο με… συνοδεία

Νέο «χάπενιγκ» της ηγεσίας του Πενταγώνου προκαλεί αντιδράσεις και καταγγελίες των διαπιστευμένων δημοσιογράφων και ΜΜΕ, με χρονική απόσταση μόλις ελάχιστων 24ώρων από την απόφαση Ομοσπονδιακού δικαστή να μπλοκάρει την περιοριστική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ στην πρόσβαση του Τύπου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ.
Το νέο υπόμνημα πολιτικής στην Ενημέρωση από το Πεντάγωνο, με το οποίο υποστηρίζεται ότι συμμορφώνεται με την απόφαση του Ομόσπονδου δικαστηρίου στην υπόθεση αγωγής των New York Times, αποτελεί «σαφή παραβίαση του γράμματος και του πνεύματος» της δικαστικής απόφασης, όπως καταγγέλλεται από την Ένωση διαπιστευμένων δημοσιογράφων, η οποία έχει απευθυνθεί στο νομικό σύμβουλο της ώστε να ενημερώσει τα μέλη της.
Η νέα ένταση προκλήθηκε όταν ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, ανακοίνωσε τρεις νέες αλλαγές στην πολιτική Τύπου σε μια δήλωση που αναφέρει ότι το Υπουργείο Άμυνας «διαφωνεί με την απόφαση και ασκεί έφεση».
Το Πεντάγωνο απέκλεισε άμεσα μια ολόκληρη περιοχή για τον Τύπο, ευρύτερα γνωστή ως «Διάδρομος των ανταποκριτών», ουσιαστικά το χώρο εργασίας των διαπιστευμένων δημοσιογράφων και ΜΜΕ.
Οι διαπιστευμένοι ενημερώθηκαν επίσης ότι το Πεντάγωνο θα μεταφέρει τον Τύπου σε νέο παράρτημα… εκτός Πενταγώνου.
«Ένας νέος χώρος εργασίας για τον Τύπου θα δημιουργηθεί σε παράρτημα έξω από το Πεντάγωνο και θα είναι διαθέσιμος όταν είναι έτοιμος», αναφέρει το επίμαχο υπόμνημα.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου ενημέρωσε δε ότι στο εξής οι δημοσιογράφοι θα πρέπει «να συνοδεύονται από προσωπικό του υπουργείου» για να έχουν πρόσβαση στο Πεντάγωνο.
Η κατάργηση του «Διαδρόμου των Ανταποκριτών» και «η απαίτηση για πρόσβαση με συνοδεία περιορίζει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι δημοσιογράφοι συλλέγουν πληροφορίες, δημιουργούν πηγές και καλύπτουν έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς της κυβέρνησης, περιορίζοντας αυτά που το κοινό είναι σε θέση μάθει και να κατανοήσει σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο όνομα του» αναφέρει σε ανακοίνωση της, μεταξύ άλλων η Αμερικανική Ένωση Τύπου. Τονίζεται δε ότι «για δεκαετίες ο “Διάδρομος των Ανταποκριτών” αποτελούσε κομβικής σημασίας χώρος για την αδέσμευτη δημοσιογραφία στο Πεντάγωνο» και επισημαίνει πως «η ανεξάρτητη ενημέρωση για τις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι προαιρετική. Είναι απαραίτητη για τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του κοινού. Οποιαδήποτε πολιτική που περιορίζει αυτήν την πρόσβαση θα πρέπει να αφορά όλους όσοι θεωρούν σημαντικό μια ελεύθερη και ενημερωμένη κοινωνία».
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
