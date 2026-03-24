Καταγγελία ΠΟΕΣΥ για τις αγωγές Δημητρίαδη

Για μια ακόμη αγωγή η οποία «έχει όλα τα χαρακτηριστικά των Slapps, από τον γνωστό, για τη βιομηχανία προσφυγών που έχει ανοίξει, κατά συντακτών, εφημερίδων και ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, έφτασε στις 19 Μαρτίου 2026 στη δικαστική αίθουσα του Πρωτοδικείου» αναφέρει σε νέα ανακοινωση της η ΠΟΕΣΥ με ενάγοντα – πάλι- τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

«Στόχος και πάλι του Γρηγόρη Δημητριάδη ο οποίος ζητά συνολικά 700.000 ευρώ, ο εκφοβισμός των δημοσιογράφων, Βούλας Κεχαγιά, Πέτρου Κατσάκου, Άγγελου Τσέκερη, Σπύρου Γκουτζάνη, Κώστα Πουλακίδα, μέσω της οικονομικής και ηθικής εξόντωσης των ιδίων αλλά και της εφημερίδας «Αυγή».

Η αφορμή είναι και πάλι δημοσιεύματα που αφορούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών και την παγίδευση κινητών.

H υπόθεση κατά των πέντε συναδέλφων συνδικάστηκε μαζί με άλλη μία ακόμη αγωγή του Δημητριάδη, κατά του συναδέλφου Θανάση Κουκάκη επειδή έκανε… retweet το δημοσίευμα της «Αυγής»», αναφέρει η ΠΟΕΣΥ, η οποία καταδικάζει την ενέργεια και «για πολλοστή φορά κάθε προσπάθεια επιβολής κλίματος φόβου και επιβολής τιμωρητικών μέτρων κατά της ελευθεροτυπίας», συμπαραστεκόμενη στο πλευρό των δημοσιογράφων «που οφείλουν να ασκούν ανεμπόδιστα το λειτούργημα της έγκυρης και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας».

Η ΠΟΕΣΥ καλεί την κυβέρνηση «να επισπεύσει το νομοσχέδιο με την αντι-SLAPPs ρυθμίσεις και διατάξεις που μπορεί να αποτελέσει ασπίδα προστασίας από τις δικαστικές απειλές, πολύ περισσότερο όταν για την υπόθεση των υποκλοπών, την οποία ανέδειξε και η δημοσιογραφική επιμονή, ανοίγει νέος δικαστικός κύκλος ερευνών μετά και την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το οποίο κατέληξε σε καταδικαστικές αποφάσεις για εμπλεκόμενους επιχειρηματίες στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων».

ΣΚΑΪ και BBC Studios γιορτάζουν ένα σημαντικό ορόσημο και συνεχίζουν – Ετοιμάζουν δύο νέες παραγωγές ντοκιμαντέρ

Mega και Alpha μοιράστηκαν την κορυφαία τηλεθέαση Σαββάτου και Κυριακής (21,22/3), αντιστοίχως

«Τροχός της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ήταν οι ισχυρότεροι πόλοι τηλεθέασης Σαββάτου και Κυριακής (21,22/3)