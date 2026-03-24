«Task»: Ο Mahershala Ali συμπρωταγωνιστής με τον Mark Ruffalo στη δεύτερη σεζόν (Video)

Ο Μαχερσάλα Άλι (Mahershala Ali) εντάσσεται στο καστ της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Task», σύμφωνα με το Variety.

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Μαρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo) στο αστυνομικό δράμα του HBO, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Σεπτέμβριο και η επιτυχία της οδήγησε στην άμεση ανανέωσή της.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν «ο Tom Brandis (Ράφαλο) τίθεται επικεφαλής μιας νέας ειδικής ομάδας, όμως όσο η επιχείρηση κλιμακώνεται, τόσο θολώνουν οι γραμμές ανάμεσα στον διώκτη και τον καταζητούμενο».

Mahershala Ali Joins 'Task' Season 2 at HBO https://t.co/mC3xUBSyEt — Variety (@Variety) March 23, 2026

Ο Άλι είναι το πρώτο όνομα που επιβεβαιώνεται για τη δεύτερη σεζόν, μαζί με τον πρωταγωνιστή. Θα υποδυθεί τον Eddie Barnes, έναν έμπειρο και καταξιωμένο πράκτορα της DEA του οποίου η ομάδα έρχεται σε σύγκρουση με τη μονάδα του Τοm. Ο δημιουργός του «Task» Μπραντ Ίνγκλεσμπι (Brad Inglesby) υπογράφει το νέο σενάριο και εκτελεί χρέη showrunner και εκτελεστικού παραγωγού. Ο Μαρκ Ράφαλο, πέρα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, συμμετέχει επίσης στην εκτελεστική παραγωγή της σειράς. Το εντυπωσιακό καστ της πρώτης σεζόν περιλάμβανε τους Τομ Πέλφρι (Tom Pelphrey), Εμίλια Τζόουνς (Emilia Jones), Τζέιμι ΜακΣέιν (Jamie McShane), Σαμ Κίλι (Sam Keeley), Άλισον Όλιβερ (Alison Oliver), Φίμπι Φοξ (Phoebe Fox) και Μάρθα Πλίμπτον (Martha Plimpton), μεταξύ άλλων.

#MahershalaAli has joined Season 2 of HBO’s “Task” in a leading role:



• Ali will star opposite returning lead Mark Ruffalo in the crime drama, which is currently in pre-production



• He will play Eddie Barnes, “a seasoned and well-respected DEA agent in Philadelphia whose team… pic.twitter.com/8vdOXOlwct — Variety (@Variety) March 23, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άλι συνεργάζεται με το HBO. Ο ηθοποιός είχε καθηλώσει το κοινό ως πρωταγωνιστής στην τρίτη σεζόν του «True Detective», ρόλος που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Emmy. Στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στο δράμα «Your Mother, Your Mother, Your Mother» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μπασάμ Ταρίκ (Bassam Tariq). Η ταινία της Amazon αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ και BBC Studios γιορτάζουν ένα σημαντικό ορόσημο και συνεχίζουν – Ετοιμάζουν δύο νέες παραγωγές ντοκιμαντέρ

Mega και Alpha μοιράστηκαν την κορυφαία τηλεθέαση Σαββάτου και Κυριακής (21,22/3), αντιστοίχως

«Τροχός της τύχης» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» ήταν οι ισχυρότεροι πόλοι τηλεθέασης Σαββάτου και Κυριακής (21,22/3)



