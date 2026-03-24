ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:36
«Task»: Ο Mahershala Ali συμπρωταγωνιστής με τον Mark Ruffalo στη δεύτερη σεζόν (Video)

ali–rufalo-new

Ο Μαχερσάλα Άλι (Mahershala Ali) εντάσσεται στο καστ της δεύτερης σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Task», σύμφωνα με το Variety.

Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Μαρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo) στο αστυνομικό δράμα του HBO, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της προπαραγωγής.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Σεπτέμβριο και η επιτυχία της οδήγησε στην άμεση ανανέωσή της.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν «ο Tom Brandis (Ράφαλο) τίθεται επικεφαλής μιας νέας ειδικής ομάδας, όμως όσο η επιχείρηση κλιμακώνεται, τόσο θολώνουν οι γραμμές ανάμεσα στον διώκτη και τον καταζητούμενο».

Ο Άλι είναι το πρώτο όνομα που επιβεβαιώνεται για τη δεύτερη σεζόν, μαζί με τον πρωταγωνιστή. Θα υποδυθεί τον Eddie Barnes, έναν έμπειρο και καταξιωμένο πράκτορα της DEA του οποίου η ομάδα έρχεται σε σύγκρουση με τη μονάδα του Τοm. Ο δημιουργός του «Task» Μπραντ Ίνγκλεσμπι (Brad Inglesby) υπογράφει το νέο σενάριο και εκτελεί χρέη showrunner και εκτελεστικού παραγωγού. Ο Μαρκ Ράφαλο, πέρα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, συμμετέχει επίσης στην εκτελεστική παραγωγή της σειράς. Το εντυπωσιακό καστ της πρώτης σεζόν περιλάμβανε τους Τομ Πέλφρι (Tom Pelphrey), Εμίλια Τζόουνς (Emilia Jones), Τζέιμι ΜακΣέιν (Jamie McShane), Σαμ Κίλι (Sam Keeley), Άλισον Όλιβερ (Alison Oliver), Φίμπι Φοξ (Phoebe Fox) και Μάρθα Πλίμπτον (Martha Plimpton), μεταξύ άλλων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άλι συνεργάζεται με το HBO. Ο ηθοποιός είχε καθηλώσει το κοινό ως πρωταγωνιστής στην τρίτη σεζόν του «True Detective», ρόλος που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Emmy. Στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στο δράμα «Your Mother, Your Mother, Your Mother» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μπασάμ Ταρίκ (Bassam Tariq). Η ταινία της Amazon αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο.

pierrakakis 77- new
Πιερρακάκης: «Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα»

26-03-24_0006__DPN8598
Μητσοτάκης: «Μιλάμε πια για μία τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής» (photos)

papastratos-aspropyrgos
Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

giorgostsagarakis
Γιώργος Τσαγκαράκης: «Αθώος» δηλώνει ο γκαλερίστας – «Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» λέει ο Δημητρακόπουλος

GADA_police
Στον εισαγγελέα οι 22 του κυκλώματος απάτης σε βάρος του Δημοσίου

venzini 77- new
Πληρωμή για το FuelPass πριν το Πάσχα, την άλλη εβδομάδα οι αιτήσεις διπλό όφελος για οχήματα με diesel

kalxas 2 new
Το μπέρδεμα της αίθουσας και ο Φλωρίδης, η οργή Πλακιά και η τύχη του Καραμανλή, ο Γιαννίτσης προετοιμάζει συνεργασία με ΝΔ και το δίδυμο του Αλέξη   

pezeskian
«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

gkalibaf iran 77- new
Politico: Η διαδοχή στο Ιράν στο μικροσκόπιο των ΗΠΑ – Στον Γκαλιμπάφ το βλέμμα της Ουάσιγκτον

oura_trapeza_new
Συντάξεις Απριλίου 2026: Το απόγευμα στα ATM οι πρώτοι δικαιούχοι - Μετά την 25η Μαρτίου το δεύτερο «κύμα» πληρωμών (video)

