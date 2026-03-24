search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 15:21
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

MME ΗΠΑ: Νέο σοκ – Το CBS απολύει το 6% του προσωπικού του και βάζει λουκέτο στο δημοφιλές CBS News Radio

cbs_2403_1920-1080_new
credit: AP

Ψηλά στην κατάταξη των θεμάτων τους έχουν αναδείξει μεγάλα διεθνή ΜΜΕ την είδηση για απολύσεις στον Όμιλο του CBS και την κατάργηση του δημοφιλούς και με απήχηση CBS News Radio έπειτα από 100 χρόνια λειτουργίας.

Άνθρωποι κοντά στo στρατηγείο του τηλεοπτικού δικτύου, το CBS Broadcast Center στο Μανχάταν, κάνουν λόγο για την πιο πρόσφατη κίνηση της νέας επικεφαλής του CBS News, Μπάρι Βάις, να αναδιοργανώσει τον ενημερωτικό οργανισμό, να αυξήσει την τηλεθέαση και να την φθάσει στα επίπεδα των ανταγωνιστών του, ABC και NBC.

«Δεν είναι μυστικό ότι ο κλάδος των ειδήσεων αλλάζει ριζικά και ότι πρέπει να εναρμονιστούμε κι εμείς» αναφέρει μέιλ εσωτερικής κυκλοφορίας στο προσωπικό που έστειλαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η Βάις και ο πρόεδρος του CBS News, Τομ Τσιμπρόφσκι και περιήλθε, μεταξύ άλλων ΜΜΕ,και σε γνώση του πρακτορείου Ρόιτερς.

Οι απολύσεις σε ποσοστό 6% αντιστοιχούν σε 66 δημοσιογράφους, σύμφωνα με τον Axios. Σοκαριστικότερο όμως θεωρείται στην αμερικανική μιντιακή πιάτσα το κλείσιμο του ειδησεογραφικού ραδιοσταθμού, CBS News Radio, το πρόγραμμα του οποίου τροφοδοτούσε 700 συνεργαζόμενους ραδιοσταθμούς σε όλες τις ΗΠΑ, τοπικής εμβέλειας. Τονίζεται ότι με τις απολύσεις και το κλείσιμο του ραδιοφώνου, δεν διατηρούνται οι θέσεις εργασίες και ότι θα καταργηθούν.

Είναι το δεύτερο κύμα απολύσεων που συμβαίνει στο CBS News υπο τη νέα ιδιοκτησία (την Paramount/Skydance του Ντέιβιντ Έλισον) και διεύθυνση του δικτύου.

Η κατάργηση του ειδησεογραφικού ραδιοφωνικού σταθμού του CBS έχει προκαλέσει αίσθηση και λόγω της κληρονομίας του, ως πρωτοπόρου ειδησεογραφικού ραδιοφώνου, η οποία «μετράει» σχεδόν έναν αιώνα.

Το κεντρικό μαγκαζίνο «World News Roundup» του CBS News Radio είναι η μακροβιότερη καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή της χώρας. Οι πολεμικές ανταποκρίσεις του Έντουαρντ Ρ. Μάροου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, από το Μέτωπο της Ευρώπης, μεταδίδοντας από την συγκεκριμένη εκπομπή, «γράφοντας ιστορία».

Οι νέες περικοπές και απώλειες θέσεων εργασίας γίνονται, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις εργαζομένων, δια της Ένωσης Συγγραφέων (σ.σ. καλύπτει πολλές κατηγορίες επαγγελματιών), με τη διοίκηση για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας το προσωπικό της συνδρομητικής OTT του καναλιού, CBS News 24/7, αποχώρησαν από την εργασία τους όταν έμαθαν για τη διακοπή των διαπραγματεύσεων.

Μόνον το 2025 χάθηκε το 30% των θέσεων εργασίας -ήτοι 17.000 θέσεις- στα ΜΜΕ των ΗΠΑ, εξαιτίας εξαγορών και συγχωνεύσεων, σύμφωνα με την Challenger, Gray & Christmas, την πρώτη εταιρεία διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και εξεύρεσης εργασίας των ΗΠΑ.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis thessaloniki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

pentagon_parnell_2403_1920-1080_new
MEDIA

trump_hegseth_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

dikitebi_larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

kalxas 2 new
ΚΑΛΧΑΣ

pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

israel_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

mitsotakis thessaloniki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

pentagon_parnell_2403_1920-1080_new
MEDIA

trump_hegseth_new_789
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3