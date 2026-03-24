MME ΗΠΑ: Νέο σοκ – Το CBS απολύει το 6% του προσωπικού του και βάζει λουκέτο στο δημοφιλές CBS News Radio

Ψηλά στην κατάταξη των θεμάτων τους έχουν αναδείξει μεγάλα διεθνή ΜΜΕ την είδηση για απολύσεις στον Όμιλο του CBS και την κατάργηση του δημοφιλούς και με απήχηση CBS News Radio έπειτα από 100 χρόνια λειτουργίας.

Άνθρωποι κοντά στo στρατηγείο του τηλεοπτικού δικτύου, το CBS Broadcast Center στο Μανχάταν, κάνουν λόγο για την πιο πρόσφατη κίνηση της νέας επικεφαλής του CBS News, Μπάρι Βάις, να αναδιοργανώσει τον ενημερωτικό οργανισμό, να αυξήσει την τηλεθέαση και να την φθάσει στα επίπεδα των ανταγωνιστών του, ABC και NBC.

«Δεν είναι μυστικό ότι ο κλάδος των ειδήσεων αλλάζει ριζικά και ότι πρέπει να εναρμονιστούμε κι εμείς» αναφέρει μέιλ εσωτερικής κυκλοφορίας στο προσωπικό που έστειλαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η Βάις και ο πρόεδρος του CBS News, Τομ Τσιμπρόφσκι και περιήλθε, μεταξύ άλλων ΜΜΕ,και σε γνώση του πρακτορείου Ρόιτερς.

Οι απολύσεις σε ποσοστό 6% αντιστοιχούν σε 66 δημοσιογράφους, σύμφωνα με τον Axios. Σοκαριστικότερο όμως θεωρείται στην αμερικανική μιντιακή πιάτσα το κλείσιμο του ειδησεογραφικού ραδιοσταθμού, CBS News Radio, το πρόγραμμα του οποίου τροφοδοτούσε 700 συνεργαζόμενους ραδιοσταθμούς σε όλες τις ΗΠΑ, τοπικής εμβέλειας. Τονίζεται ότι με τις απολύσεις και το κλείσιμο του ραδιοφώνου, δεν διατηρούνται οι θέσεις εργασίες και ότι θα καταργηθούν.

Είναι το δεύτερο κύμα απολύσεων που συμβαίνει στο CBS News υπο τη νέα ιδιοκτησία (την Paramount/Skydance του Ντέιβιντ Έλισον) και διεύθυνση του δικτύου.

Η κατάργηση του ειδησεογραφικού ραδιοφωνικού σταθμού του CBS έχει προκαλέσει αίσθηση και λόγω της κληρονομίας του, ως πρωτοπόρου ειδησεογραφικού ραδιοφώνου, η οποία «μετράει» σχεδόν έναν αιώνα.

Το κεντρικό μαγκαζίνο «World News Roundup» του CBS News Radio είναι η μακροβιότερη καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή της χώρας. Οι πολεμικές ανταποκρίσεις του Έντουαρντ Ρ. Μάροου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, από το Μέτωπο της Ευρώπης, μεταδίδοντας από την συγκεκριμένη εκπομπή, «γράφοντας ιστορία».

Οι νέες περικοπές και απώλειες θέσεων εργασίας γίνονται, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις εργαζομένων, δια της Ένωσης Συγγραφέων (σ.σ. καλύπτει πολλές κατηγορίες επαγγελματιών), με τη διοίκηση για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας το προσωπικό της συνδρομητικής OTT του καναλιού, CBS News 24/7, αποχώρησαν από την εργασία τους όταν έμαθαν για τη διακοπή των διαπραγματεύσεων.

Μόνον το 2025 χάθηκε το 30% των θέσεων εργασίας -ήτοι 17.000 θέσεις- στα ΜΜΕ των ΗΠΑ, εξαιτίας εξαγορών και συγχωνεύσεων, σύμφωνα με την Challenger, Gray & Christmas, την πρώτη εταιρεία διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και εξεύρεσης εργασίας των ΗΠΑ.

