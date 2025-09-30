search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
LIFESTYLE

30.09.2025

Αννίτα Πάνια: «Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα» (Video)

annita-pania-new

Για την επαγγελματική της πορεία μέχρι σήμερα μίλησε η Αννίτα Πάνια, επισημαίνοντας ότι φέτος γιορτάζει 30 χρόνια στην τηλεόραση, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στην πρώτη της ημέρα στον τηλεοπτικό αέρα.

«Φέτος γιορτάζω 30 χρόνια στην τηλεόραση. Θυμάμαι την πρώτη μέρα που βγήκα, ήμουν στο TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και βγήκα στον “αέρα” με το τζιν μου ξεκούμπωτο. Μου φώναζε στο ακουστικό ο Όμηρος Ευστρατιάδης “είσαι στον αέρα!” κι εγώ είπα στους τηλεθεατές: συγγνώμη να κουμπώσω λίγο το φερμουάρ μου, γεια σας, είμαι η Αννίτα» διηγείται.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια αλλά και στην απόφασή της να ασχοληθεί με την τηλεόραση, μια απόφαση που όπως τονίζει πήρε προκειμένου να νιώσει ότι «εκτονώνεται».

«Ήμουν το παιδί με τα γαλλικά και το πιάνο στα Εξάρχεια, ήταν η αντίδραση σε αυτό που ζούσα. Πήγα να κάνω τηλεόραση ως εκτόνωση, δεν καταλάβαινα, απλώς πέρναγα ωραία» εξομολογείται η Αννίτα Πάνια στην πρωινή εκπομπή του Alpha, ενώ παραδέχεται ότι αν και ήταν ανέκαθεν φοβική, τη διακατείχε η φιλοδοξία.

«Κανένας από τους ανθρώπους που έβγαλα στις εκπομπές μου δεν την “ψώνισε”, δεν “ξέφυγε” και δεν ήταν λιγότερο σκεπτόμενος και ποιοτικός από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην κοινωνία γενικότερα» απαντά, ερωτηθείσα σχετικά, ενώ δεν κρύβει ότι έχει παρέμβει αισθητικά στο πρόσωπό της. «Έχω κάνει μποτοξάκι, είμαι 55 ετών και το λέω ανοιχτά» αποκαλύπτει.

Τέλος, η Αννίτα Πάνια αναφέρθηκε στον Νίκο Καρβέλα, με τον οποίο παρά τον χωρισμό τους, διατηρούν άριστες σχέσεις. Εκτός από πατέρας του παιδιού της, είναι μια προσωπικότητα που σέβεται και θαυμάζει τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνη.

«Αυτός ο άνθρωπος ό,τι γράψει έχει επιτυχία. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτόν. Θα ήθελα, δηλαδή, να δω να γράφει κάτι που δεν θα κάνει επιτυχία. Είναι απίστευτος αυτός, είναι εξωγήινος, τον αγαπώ πολύ, τον θαυμάζω, τον σέβομαι, τον γουστάρω. Αγαπιόμαστε όλοι εμείς. Έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ. Το παράλογο μας φαίνεται νορμάλ και το νορμάλ παράλογο. Το νορμάλ θεωρούν οι άνθρωποι πως είναι, όταν χωρίζουν δύο άνθρωποι, να αρχίζουν τα δικαστήρια, τη μανούρα, την ξεφτίλα και το αυτόφωρο. Κάτσε και σκέψου το λίγο αυτό. Έχουμε αρχίσει να παραλογιζόμαστε».

