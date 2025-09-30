Συγκλονίζει η Μαντόνα για τη μάχη που έδωσε για τη ζωή της τo 2023: «Τη μία στιγμή χόρευα στη σκηνή, την επόμενη ήμουν στην εντατική»

Για την περιπέτεια της υγείας της το 2023 που την οδήγησε στην Εντατική μίλησε για πρώτη φορά η Μαντόνα.

Το 2023 η «βασίλισσα της ποπ» Μαντόνα είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με βακτηριακή λοίμωξη, με αποτέλεσμα η παγκόσμια περιοδεία της να διακοπεί προσωρινά. Δύο χρόνια μετά, μιλώντας στο podcast On Purpose, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι η λοίμωξη εξελίχθηκε σε σήψη και η ζωή της κινδύνεψε.

«Έκανα πρόβες για μια περιοδεία και κόλλησα βακτηριακή λοίμωξη. Τη μία στιγμή ζούσα και χόρευα και την επόμενη βρέθηκα στην Εντατική, αναίσθητη για τέσσερις ημέρες. Βγήκα από το νοσοκομείο, με έβγαλαν από την μηχανική υποστήριξη, άρχισα να αναπνέω μόνη μου, και είχα κάτι που λέγεται σήψη, που μπορεί να σε σκοτώσει».

Η ποπ σταρ εξομολογήθηκε ότι παρότι πάντοτε ένιωθε πολύ δυνατή, εκείνη την περίοδο δεν είχε το κουράγιο ούτε να σηκωθεί από το κρεβάτι.

«Ο καθένας αναρρώνει με διαφορετικό ρυθμό και εγώ πάντα έβλεπα τον εαυτό μου σαν superwoman. Έλεγα ”Θα το ξεπεράσω αυτό. Θα είμαι καλά, θα επιστρέψω στις πρόβες”, αλλά δεν είχα καμία δύναμη, καμία ενέργεια, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι και δεν ήξερα πότε θα τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά.

Μέσα από μια ανάρτηση που είχε κάνει η Μαντόνα εκείνη τη χρονιά, είχε μοιραστεί πως στη σκέψη της βρίσκονταν τα παιδιά της, αλλά και οι θαυμαστές της που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για το Celebration Tour, τους οποίους δεν ήθελε να απογοητεύσει.

«Σας ευχαριστώ για τη θετική σας ενέργεια, τις προσευχές και τα λόγια ενθάρρυνσης. Ένιωσα την αγάπη σας. Είμαι στον δρόμο της ανάρρωσης και απίστευτα ευγνώμων για όλες τις ευλογίες. Η πρώτη μου σκέψη όταν ξύπνησα στο νοσοκομείο ήταν τα παιδιά μου. Η δεύτερη ότι δεν ήθελα να απογοητεύσω κανέναν που αγόρασε εισιτήρια για την περιοδεία μου», είχε γράψει.

Δηλώνοντας ευγνώμων για τους συνεργάτες της και το κοινό της είχε τονίσει ότι πάνω από όλα είναι η υγεία της: «Δεν ήθελα επίσης να απογοητεύσω τους ανθρώπους που δούλεψαν ακούραστα μαζί μου τους τελευταίους μήνες για να δημιουργήσουμε το σόου. Μισώ να απογοητεύω οποιονδήποτε. Η εστίασή μου τώρα είναι η υγεία μου και να δυναμώσω και σας διαβεβαιώνω ότι θα επιστρέψω το συντομότερο δυνατό».

