30.09.2025 16:22

Η Μισέλ Φάιφερ αποκάλυψε πως έγινε γιαγιά 

30.09.2025 16:22
Michelle Pfeiffer

Η Μισέλ Φάιφερ έγινε γιαγιά!

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο podcast «SmartLess», η βραβευμένη ηθοποιός μοιράστηκε με τους παρουσιαστές Τζέισον Μπέιτμαν, Γουίλ Άρνετ και Σον Χέις ότι τον περασμένο χρόνο έγινε γιαγιά για πρώτη φορά.  

Μιλώντας για τα σχέδια της στην υποκριτική είπε ότι δεν έχει «ούτε το χρόνο ούτε την επιθυμία να αφοσιωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην είναι παρούσα» στην οικογένειά της.

«Δεν έχω ούτε το χρόνο ούτε την επιθυμία να αφοσιωθώ τόσο πολύ στη δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μην είμαι παρούσα. Συνειδητοποιώ ότι έχω περιορισμένο χρόνο μπροστά μου και το ανακοινώνω σε αυτή την εκπομπή ότι έγινα γιαγιά πέρυσι», σημείωσε η σταρ προσθέτοντας: «Δεν το έχω ανακοινώσει και είναι ονειρεμένο».

Η ηθοποιός επισήμανε ότι, αν γνώριζε για τον ερχομό του εγγονιού της, ίσως να είχε προσαρμόσει το πρόγραμμά της, αλλά παραμένει ευγνώμων για τα πρότζεκτ που ανέλαβε.

«Και αν ήξερα ότι θα γινόμουν γιαγιά, δεν θα είχα αναλάβει τόσο πολλή δουλειά αλλά απόλαυσα τα πάντα και είμαι πραγματικά ευγνώμων», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα λάτρεψα —αγαπώ το καθένα από αυτά τα πρότζεκτ. Και το περίεργο είναι, ότι το να αφήσω πίσω το άγχος για τη διαδικασία παραγωγής με απελευθέρωσε και κατά κάποιον τρόπο με έκανε καλύτερη», συμπλήρωσε.

Η Φάιφερ επέλεξε να μην αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το εγγόνι της ή για το ποιο από τα δυο παιδιά της, έγινε γονέας, διατηρώντας την ιδιωτικότητά τους.

Σημειώνεται ότι η σταρ του «Maleficent: Mistress of Evil» έχει αποκτήσει την Κλαούντια και τον Τζον από τον γάμο της με τον σεναριογράφο και παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ιndependent» η Φάιφερ θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά «The Madison» (spin-off του «Yellowstone») στο Paramount+, ενώ θα έχει επίσης ρόλο εκτελεστικού παραγωγού καθώς και στην χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Oh. What. Fun.» η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Δεκεμβρίου.

Επίσης θα συμμετάσχει στην κινηματογραφική μεταφορά του «Margo’s Got Money Troubles» της Ρούφι Θορπ, για το Apple TV+, μαζί με τις Ελ Φάνινγκ και Νικόλ Κίντμαν.

1 / 3