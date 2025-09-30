search
30.09.2025
30.09.2025

Βασίλης Μπισμπίκης: «Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά το παιδί μου και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο» λέει ο πατέρας του (Video)

Tο τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη κλήθηκε να σχολιάσει ο πατέρας του, επισημαίνοντας ότι τέτοια περιστατικά «συμβαίνουν καθημερινά», εκφράζοντας την ανακούφισή του για το γεγονός ότι δεν τραυματίστηκε κάποιος άνθρωπος.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9), ο ηθοποιός -υπό άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες- έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, προσκρούοντας σε τουλάχιστον τρία σταθμευμένα ΙΧ, ενώ στη συνέχεια, εγκατέλειψε το σημείο.

Το απόγευμα της Κυριακής, ο Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς -έπειτα από πολύωρη αναζήτηση από τις Αρχές- ενώ το πρωί της Δευτέρας, οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, όπου η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών του άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού στις υποχρεώσεις του άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο πατέρας του, Μιχάλης Μπισμπίκης, ανέφερε πως ο γιος του είναι «συγχυσμένος» μετά το συμβάν, επισημαίνοντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι καλά το παιδί του και ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι είναι ελεύθερος ο γιος μου, τα υπόλοιπα τα έχει πει στους δημοσιογράφους. Δεν έχω περισσότερες πληροφορίες, εμένα με ενδιέφερε να είναι καλά το παιδί μου, είναι καλά, αυτό. Δεν μου είπε τίποτα άλλο πέρα από το ότι είναι καλά. Είναι συγχυσμένος, αλλά εντάξει μια χαρά. Σας είπα ότι το παιδί είναι καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο, σε όλα τα άλλα θα βρεθεί λύση» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Οι δηλώσεις του ηθοποιού έξω από την Ευελπίδων

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα τις Αρχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα» ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Βασίλη Μπισμπίκη, εξερχόμενος από το δικαστήριο.

Πριν επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο, μάλιστα, προκειμένου να αποχωρήσει, ο ηθοποιός απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους λέγοντας, εμφανώς εκνευρισμένος: «Εύχομαι με τον ίδιο ζήλο να ασχοληθείτε με το θέατρο και τον πολιτισμό».

