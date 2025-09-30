search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 15:04
30.09.2025 13:13

Αμερικανός πορνοστάρ καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων

30.09.2025 13:13
Σε 19 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο πορνοστάρ Όστιν Γουλφ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Τζάστιν Χιθ Σμιθ, με το δικαστήριο να τον κρίνει ένοχο για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων.

Ειδικότερα, ο Σμιθ κρίθηκε ένοχος για αποπλάνηση ανηλίκου και για συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν απαγορευμένη σεξουαλική συμπεριφορά, ενώ καταδικάστηκε σε 10 χρόνια επιτήρησης, και του επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 δολαρίων.

«Τα εγκλήματα του Τζάστιν Χιθ Σμιθ κατά των παιδιών είναι φρικτά. Στόχευσε παιδιά ηλικίας μόλις επτά ετών, και όλοι οι Νεοϋορκέζοι θέλουν να τον δουν μακριά από τους δρόμους μας για όσο το δυνατόν περισσότερο και να μην ξαναπλησιάσουν τα παιδιά μας», δήλωσε με ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Τζέι Κλέιτον.

«Οι γυναίκες και οι άνδρες του γραφείου μας, καθώς και οι συνεργάτες μας στις διωκτικές αρχές, είναι απόλυτα αποφασισμένοι να απαλλάξουν τους δρόμους μας από όσους εκμεταλλεύονται σεξουαλικά τα παιδιά μας. Το μήνυμά μας προς τους δράστες είναι σαφές: δεν υπάρχει θέση για εσάς στη Νέα Υόρκη εκτός από τη φυλακή» πρόσθεσε.

Αρχικά, ο 44χρονος πορνοστάρ κατηγορήθηκε για κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, ενώ τον Ιούνιο του 2025, σε ακροαματική διαδικασία ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν, ομολόγησε την ενοχή του για παρακίνηση ανηλίκου σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Ο Τζάστιν Χιθ Σμιθ συνελήφθη τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από έφοδο των ομοσπονδιακών Αρχών στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι Αρχές ανακάλυψαν περίπου 200 βίντεο που περιείχαν παιδική πορνογραφία σε μια κάρτα SD.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Σμιθ επανειλημμένως εκμεταλλευόταν και προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά ανήλικα θύματα από το 2023, ενώ προσπάθησε «να συναντήσει άλλους ανηλίκους για να συμμετάσχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες». Σύμφωνα με τα πρακτικά του δικαστηρίου, οι ανήλικοι ήταν 12 και 14 ετών.

Τον Ιανουάριο του 2024, ο Σμιθ και ένας άλλος άνδρας (που αναφέρεται ως «Άντρας-2») συναντήθηκαν «για να κακοποιήσουν σεξουαλικά ένα εννιάχρονο παιδί που ο Άνδρας-2 ισχυριζόταν ότι φρόντιζε». Ωστόσο, αφού ο Σμιθ έφτασε στο κτίριο που έμενε ο Άντρας-2, ο τελευταίος ακύρωσε τη συνάντηση.

Τον επόμενο μήνα, ο Σμιθ «έκανε σχέδια να συναντήσει έναν 14χρονο για σεξ. Του έδωσε τη διεύθυνση του κτιρίου όπου βρίσκεται το διαμέρισμά του», αλλά «η προγραμματισμένη συνάντηση τελικά δεν πραγματοποιήθηκε», όπως ανέφεραν οι εισαγγελείς.

«Ζήτησε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τουλάχιστον έναν ανήλικο και πολλά άτομα που ισχυρίζονταν ότι ήταν ανήλικοι» επισημαίνουν οι εισαγγελείς, ενώ ισχυρίζονται ότι επικοινωνούσε με ακατάλληλο τρόπο και αντάλλασσε σεξουαλικά άσεμνες εικόνες με έναν 15χρονο και ένα 12χρονο αγόρι.

Ο Σμιθ σχεδίαζε, τέλος, να συναντηθεί με έναν άντρα που είχε ένα 7χρονο παιδί, «ο οποίος προσφέρθηκε να διαθέσει το παιδί στον Σμιθ για σεξουαλική κακοποίηση», με τις ομοσπονδιακές Αρχές να κάνουν έφοδο, συλλαμβάνοντας τον Σμιθ πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

