Δημόσιος καβγάς της Γκράντε με τον Λευκό Οίκο: «Έγινε καλύτερη η ζωή σας με τον πρόεδρο Τραμπ;» – «Μην κλαις Αριάνα»

Ariana-Grande-new

Σε δημόσιο καβγά με τον Λευκό Οίκο εξελίχθηκε ανάρτηση της Αριάνα Γκράντε προς τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η 32χρονη τραγουδίστρια αναδημοσίευσε μια ανάρτηση του παρουσιαστή του podcast «A Bit Fruity», Ματ Μπερνστάιν στην οποία απευθυνόταν στους πάνω από 77 εκατομμύρια ανθρώπους που ψήφισαν τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2024.

«Θέλω να ρωτήσω τους ψηφοφόρους του Τραμπ. Έχω μια πολύ ειλικρινή ερώτηση: έχουν περάσει 250 ημέρες. Τώρα που οι μετανάστες έχουν αποσπαστεί βίαια από τις οικογένειές τους και οι κοινότητές τους έχουν καταστραφεί, τώρα που τα τρανς άτομα έχουν κατηγορηθεί για σχεδόν τα πάντα και ζουν με φόβο, τώρα που η ελευθερία του λόγου βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης για όλους μας — έχει βελτιωθεί η ζωή σας; Έχουν φθηνύνει τα τρόφιμα; Έχει μειωθεί το ασφάλιστρο της ασφάλειας υγείας σας; Έχει βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής; Μπορείτε να πάτε διακοπές; Είστε πιο ευτυχισμένοι; Η ευρεία ταλαιπωρία των άλλων σάς έχει αποζημιώσει όπως σας είχε υποσχεθεί, ή ακόμα περιμένετε;» έγραφε το μήνυμα που αναδημοσίευσε η Γκράντε.

Η απάντηση στην Αριάνα Γκράντε ήρθε από τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάιμ, ο οποίος χρησιμοποίησε τίτλους τραγουδιών της 32χρονης.

«Μην κλαις, Αριάνα. Επειδή οι ενέργειες του προέδρου Τραμπ έληξαν την κρίση πληθωρισμού του Τζο Μπάιντεν και φέρνουν τρισεκατομμύρια σε νέες επενδύσεις» τόνισε, επικαλούμενος τον τίτλο του remix της Γκράντε «Save your tears».

«Υπέγραψε ακόμη και ένα εκτελεστικό διάταγμα, σαν από μαγεία, που άνοιξε τον δρόμο για την FTC να πάρει μέτρα κατά της Ticketmaster για την εξαπάτηση των θαυμαστών της Αριάνα Γκράντε που πήγαν στη συναυλία της. Περαστικά, Αριάνα!» πρόσθεσε ο Ντεσάι.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι ψηφοφόροι του Τραμπ, με πολλούς από αυτούς να αντιδρούν με αναρτήσεις τους στο Χ.

«Η ταλαιπωρία στην οποία αναφέρεσαι είναι μια αντίληψη. Οι κοινότητες γίνονται πιο ασφαλείς. Κάνε αυτό που ξέρεις καλύτερα. Όχι πολιτική», «Ακόμα με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι διασημότητες πιστεύουν ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τις απόψεις τους. Κανείς δεν ενδιαφέρεται!! Είναι ένα πρόβατο, όπως οι περισσότερες διασημότητες», «ποιος νοιάζεται για τη γνώμη της Αριάνα Γκράντε; Είμαι ΠΟΛΥ χαρούμενος για την ψήφο μου!» είναι λίγα μόνο από τα πολλά αρνητικά σχόλια για την τραγουδίστρια.

Σημειώνεται ότι η Αριάνα Γκράντε υποστήριξε δημοσίως την Κάμαλα Χάρις στις περσινές αμερικανικές εκλογές.

