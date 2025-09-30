search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:31
30.09.2025 11:00

Ξέσπασε ο Ουγγαρέζος για τον Μπισμπίκη – «Θα μας κουνήσει και το δάχτυλο; Εγώ θα έσκυβα το κεφάλι» (Video)

30.09.2025 11:00
«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, δεν άφησαν κανέναν» δήλωσε εξερχόμενος από το δικαστήριο ο Βασίλης Μπισμπίκης, που τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) χτύπησε με το τζιπ τουλάχιστον τρία οχήματα και μια μάντρα σπιτιού στην Φιλοθέη.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ ο ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του δικαστηρίουαφού η εκδίκαση της υπόθεσης πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου.

Το θέμα συζητήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να ξεσπά στον τηλεοπτικό αέρα, αναφορικά με τον τρόπο που ο ηθοποιός απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους.

«Χθες έπρεπε να κρατήσουμε τα προσχήματα, αλλά δεν αντέχω άλλο. Συγγνώμη κύριε Μπισμπίκη, αλλά δεν θα σας ζητήσουμε και συγγνώμη. Όχι, ούτε στον δικηγόρο σας. Το γεγονός είναι το εξής, ξημερώματα Σαββάτου πήρε σβάρνα δύο έως οκτώ αυτοκίνητα ανθρώπων που δεν έφταιγαν σε τίποτα. Θα μπορούσε να ήταν ένα ζωάκι, ένα παιδάκι… Δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά αυτό έγινε. Ούτε λέω εγώ αν ήπιε ή δεν ήπιε, αν είχε προβλήματα υγείας ή δεν είχε, χέσ… Αλλά δεν μπορούμε να ζητήσουμε και συγγνώμη τώρα…» είπε σε έξαλλη κατάσταση και πρόσθεσε:

«Και λίγο αυτό με το περιθώριο… Τι είναι αυτό με το περιθώριο; Είναι κάποιο πλυντήριο αυτό; Ότι συνεννοείται και τον πάει το περιθώριο; Και θα μας κουνήσει και το δάχτυλο; Κουνάει το δάχτυλο! Εγώ θα έσκυβα το κεφάλι μου και θα πήγαινα να απολογηθώ, τελεία! Βγήκε από το αμάξι και μας είπε να ασχοληθούμε με το θέατρο. Ζητάει και τα ρέστα! Μια χαρά σταυρώθηκε, πήρε ένα αμάξι και χτύπησε τρία αυτοκίνητα. Ο άλλος που κοιμόταν εκείνη την ώρα και του χάλασε την περιουσία; Ποιος είναι ο Μπισμπίκης ρε φίλε που θα πηγαίνει στο τμήμα μετά από δύο μέρες; Ζητάει και τα ρέστα, βγαίνει από το αμάξι να μας πει και με τι να ασχοληθούμε. Μπες στο αμάξι και μη μιλάς. Την έκανε που την έκανε, θα μας τη λέει και από πάνω;».

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:30
