30.09.2025 19:03

Ο ηθοποιός Τζος Χάρτνετ στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα με αστυνομικούς

30.09.2025 19:03
Josh Hartnett

Ο Τζος Χάρτνετ νοσηλεύτηκε στον Καναδά μετά από τροχαίο ατύχημα με καναδικό περιπολικό την περασμένη εβδομάδα.

Ο 47χρονος ηθοποιός επέστρεφε σπίτι του μετά τα γυρίσματα για σειρά του Netflix, όταν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ένα περιπολικό της Βασιλικής Αστυνομίας της Νέας Γης (RNC), δήλωσε μια πηγή στο CBC.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της RNC που δημοσιεύθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, δύο οχήματα συγκρούστηκαν σε μια διασταύρωση λίγο μετά τη 1 π.μ., προκαλώντας σημαντικές ζημιές και στα δύο οχήματα.

Ο 59χρονος οδηγός και ο 47χρονος επιβάτης του SUV, το οποίο το CBC αναφέρει ότι είναι ο Χάρτνετ, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για ελαφρά τραύματα. Ο άνδρας αστυνομικός πήγε επίσης στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Εκπρόσωπος του Χάρνετ δήλωσε στην Page Six ότι ο ηθοποιός έχει πλέον πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και έχει επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

