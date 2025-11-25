search
Ξανά στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό

25.11.2025 14:42
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό, έναν μόλις μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η 91χρονη ηθοποιός βρίσκεται υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν, εδώ και περίπου δέκα ημέρες.

Σημειώνεται ότι η εισαγωγή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη μεταφορά της στην ίδια κλινική τον Οκτώβριο, όπου είχε υποβληθεί σε επέμβαση για «σοβαρή ασθένεια» -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η εφημερίδα Nice-Matin. Η ηθοποιός είχε επιστρέψει στο σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας.

Οι γιατροί δεν έχουν κάνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, ωστόσο τα γαλλικά Μέσα αναφέρουν ότι η Μπαρντό παραμένει σε σταθερή κατάσταση, με συνεχή ιατρική φροντίδα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε διαψεύσει οργισμένη φήμες περί θανάτου της, όταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο σχετικό ψευδές δημοσίευμα.

«Είμαι καλά. Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτά τα fake news για την εξαφάνισή μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω από τη ζωή» είχε γράψει η ίδια στο X.

