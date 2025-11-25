Ξανά στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Μπριζίτ Μπαρντό, έναν μόλις μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, η 91χρονη ηθοποιός βρίσκεται υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν, εδώ και περίπου δέκα ημέρες.

Σημειώνεται ότι η εισαγωγή της έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη μεταφορά της στην ίδια κλινική τον Οκτώβριο, όπου είχε υποβληθεί σε επέμβαση για «σοβαρή ασθένεια» -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η εφημερίδα Nice-Matin. Η ηθοποιός είχε επιστρέψει στο σπίτι της στο Σαιν-Τροπέ, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας.

Οι γιατροί δεν έχουν κάνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, ωστόσο τα γαλλικά Μέσα αναφέρουν ότι η Μπαρντό παραμένει σε σταθερή κατάσταση, με συνεχή ιατρική φροντίδα.

Brigitte Bardot ‘rushed to hospital’ as icon battles ‘serious illness’https://t.co/MsN6oHeaK6 — The Sun (@TheSun) November 25, 2025

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο, η Μπριζίτ Μπαρντό είχε διαψεύσει οργισμένη φήμες περί θανάτου της, όταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο σχετικό ψευδές δημοσίευμα.

«Είμαι καλά. Δεν ξέρω ποιος ηλίθιος ξεκίνησε αυτά τα fake news για την εξαφάνισή μου απόψε, αλλά να ξέρετε ότι είμαι καλά και δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω από τη ζωή» είχε γράψει η ίδια στο X.

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur October 22, 2025

Διαβάστε επίσης:

Κιμ Καρντάσιαν: Θύελλα αντιδράσεων για την εμφάνισή της με τσάντα από δέρμα ελέφαντα (Photos)

Τζένιφερ Λόπεζ: Εμφανίστηκε σε γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία και πήρε 2 εκατ. δολάρια (Videos)

Beyoncé: Την αποθέωσαν για την εκρηκτική της εμφάνιση στο Grand Prix της Formula 1 (Videos)