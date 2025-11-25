Τζένιφερ Λόπεζ: Εμφανίστηκε σε γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία και πήρε 2 εκατ. δολάρια (Videos)

Σε γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου εμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, με την τραγουδίστρια να λαμβάνει για την εμφάνισή της αυτή δύο εκατομμύρια δολάρια.

Φορώντας ένα σύνολο ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, η λατίνα σταρ ερμήνευσε -μεταξύ άλλων- τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right».

Jennifer Lopez set the stage on fire with her biggest hits at the Netra Mantena-Vamsi Gadiraju wedding in Udaipur pic.twitter.com/jfBT7Palue — t2 (@t2telegraph) November 23, 2025

Έκλεισε, μάλιστα, την εντυπωσιακή της εμφάνιση, κάνοντας πρόποση στη νύφη, Νέτρα Μαντένα και τον και τον γαμπρό, Βάμσι Γκαντιράτζου, που τη συνόδευσαν στη σκηνή.

«Είθε αυτές οι οικογένειες να ενωθούν σε αυτή την υπέροχη μέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους» ευχήθηκε η τραγουδίστρια.

Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM November 23, 2025

Η νύφη είναι κόρη φαρμακοβιομήχανου, ενώ ο γαμπρός συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 για το 2024.

Ο πολυτελής τετραήμερος γάμος τους ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου, περιλαμβάνοντας εμφανίσεις από γνωστούς μουσικούς, μεταξύ αυτών και ο DJ Tiësto.

Στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονταν δεκάδες αστέρες του Bollywood, όπως επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τη φίλη του Μπετίν Άντερσον.

Ranveer Singh takes Donald Trump Jr.’s girlfriend away and gets her dancing at a wedding in Udaipur. pic.twitter.com/4a8ezBbH6i — Avici (@sacredrain) November 24, 2025

Διαβάστε επίσης:

Beyoncé: Την αποθέωσαν για την εκρηκτική της εμφάνιση στο Grand Prix της Formula 1 (Videos)

Μιχάλης Ιατρόπουλος: «Σε ευχαριστώ που υπάρχεις» – Η τρυφερή ανάρτηση για τη σύντροφό του (Photo)

Στράτος Τζώρτζογλου: «Γνωστή ηθοποιός έχει παρενοχληθεί από σκηνοθέτη και δεν μίλησε ποτέ» (Video)