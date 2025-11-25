search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025
LIFESTYLE

25.11.2025

Τζένιφερ Λόπεζ: Εμφανίστηκε σε γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία και πήρε 2 εκατ. δολάρια (Videos)

25.11.2025 11:09
Σε γάμο Ινδού δισεκατομμυριούχου εμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, με την τραγουδίστρια να λαμβάνει για την εμφάνισή της αυτή δύο εκατομμύρια δολάρια.

Φορώντας ένα σύνολο ιδιαίτερα αποκαλυπτικό, η λατίνα σταρ ερμήνευσε -μεταξύ άλλων- τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right».

Έκλεισε, μάλιστα, την εντυπωσιακή της εμφάνιση, κάνοντας πρόποση στη νύφη, Νέτρα Μαντένα και τον και τον γαμπρό, Βάμσι Γκαντιράτζου, που τη συνόδευσαν στη σκηνή.

«Είθε αυτές οι οικογένειες να ενωθούν σε αυτή την υπέροχη μέρα και ο Θεός να μας ευλογεί όλους» ευχήθηκε η τραγουδίστρια.

Η νύφη είναι κόρη φαρμακοβιομήχανου, ενώ ο γαμπρός συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 30 Under 30 για το 2024.

Ο πολυτελής τετραήμερος γάμος τους ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου, περιλαμβάνοντας εμφανίσεις από γνωστούς μουσικούς, μεταξύ αυτών και ο DJ Tiësto.

Στη λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονταν δεκάδες αστέρες του Bollywood, όπως επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τη φίλη του Μπετίν Άντερσον.

1 / 3