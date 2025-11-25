search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 11:24
25.11.2025 09:19

Στράτος Τζώρτζογλου: «Γνωστή ηθοποιός έχει παρενοχληθεί από σκηνοθέτη και δεν μίλησε ποτέ» (Video)

Για τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο του θεάτρου μίλησαν στην εκπομπή «Real View» με τον Στράτο Τζώρτζογλου να αποκαλύπτει ότι γνωρίζει ηθοποιό που κατά τη διάρκεια της ακρόασης υπάστη σεξουαλική παρενόχληση, με την ίδια να αποσιωπά το γεγονός φοβούμενη ότι δεν θα βρει το δίκιο της.

«Έρχεται μία κοπέλα και μου λέει μετά από καιρό, αφού με γνώρισε και ένιωσε οικειότητα: “Στράτο, σε ευχαριστώ που δεν μας την έπεσες”. Λέω, “τι λες παιδάκι μου;” Μου λέει: “Πήγα σε οντισιόν και με έβαλε ο σκηνοθέτης–παραγωγός–ηθοποιός να κάνω έναν μονόλογο… και αυνανιζόταν. Πήγα να φύγω και μου έκλεισε την πόρτα”. Μου λέει: “Εγώ πήγα σε οντισιόν και με έβαλε ο σκηνοθέτης, παραγωγός, ηθοποιός να κάνω έναν μονόλογο… και αυνανιζόταν. Πήγα να φύγω και μου έκλεισε την πόρτα”. “Ποιος θα μ’ ακούσει; Εκείνη την εποχή δεν υπήρχε το MeToo”, μου είπε. Εμένα δεν ήρθαν να μου κλειδώσουν την πόρτα, γιατί ήμουν και άντρας, αλλά έβλεπα ερωτική διάθεση γύρω μου. Όχι διάθεση προς εμένα συγκεκριμένα, αλλά γενικά. Τώρα που έγινε το MeToo, της λέω: “Γιατί δεν βγαίνεις κι εσύ να μιλήσεις;”» τόνισε.

