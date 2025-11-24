Στη Βραζιλία η Ντούα Λίπα – Οι καυτές φωτογραφίες στην παραλία, οι βόλτες με τζετ σκι και οι… cariocas

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεν περιορίστηκε στις συναυλίες της και στην επίσκεψή της Μαρακανά η Ντούα Λίπα, κατά την παραμονή της στη Βραζιλία για επαγγελματικούς λόγους.
Η τραγουδίστρια με στιγμιότυπα που μοιράζεται στα social media δείχνει στους ακολούθους της ότι ξέρει να συνδυάζει δουλειά και διασκέδαση.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντούα Λίπα δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της, θέλοντας να δώσει στους θαυμαστές της μια γεύση από το πώς πέρασε.
Σε κάποια από τα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια ποζάρει με μωβ μπικίνι σε μία ξαπλώστρα κάνοντας ηλιοθεραπεία, ενώ σε άλλα φαίνεται να απολαμβάνει θαλάσσια σπορ. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ντούα Λίπα έγραψε: «Βραζιλία. Με τον τρόπο των cariocas (=κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο)».
Διαβάστε επίσης:
Κλέλια Ανδριολάτου: «Γιατί θέλετε να δείτε τη σχέση μου;»
Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι – «Δεν θα εμφανιστώ στα Madwalk 2025»
Λιάγκας για καβγά Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζου: «Αυτοί οι αριστεροί έτσι λειτουργούν με δικτατορικές λογικές» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.