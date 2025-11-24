search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 22:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 21:17

Στη Βραζιλία η Ντούα Λίπα – Οι καυτές φωτογραφίες στην παραλία, οι βόλτες με τζετ σκι και οι… cariocas

24.11.2025 21:17
dua lipa vrazilia 99- new

Δεν περιορίστηκε στις συναυλίες της και στην επίσκεψή της Μαρακανά η Ντούα Λίπα, κατά την παραμονή της στη Βραζιλία για επαγγελματικούς λόγους.

Η τραγουδίστρια με στιγμιότυπα που μοιράζεται στα social media δείχνει στους ακολούθους της ότι ξέρει να συνδυάζει δουλειά και διασκέδαση.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντούα Λίπα δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της, θέλοντας να δώσει στους θαυμαστές της μια γεύση από το πώς πέρασε.



Σε κάποια από τα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια ποζάρει με μωβ μπικίνι σε μία ξαπλώστρα κάνοντας ηλιοθεραπεία, ενώ σε άλλα φαίνεται να απολαμβάνει θαλάσσια σπορ. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ντούα Λίπα έγραψε: «Βραζιλία. Με τον τρόπο των cariocas (=κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο)».

Διαβάστε επίσης:

Κλέλια Ανδριολάτου: «Γιατί θέλετε να δείτε τη σχέση μου;»

Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι – «Δεν θα εμφανιστώ στα Madwalk 2025»

Λιάγκας για καβγά Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζου: «Αυτοί οι αριστεροί έτσι λειτουργούν με δικτατορικές λογικές» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eurovision new
ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Οριστικά εκτός η Σλοβενία – Αποσύρεται λόγω Ισραήλ, δεν θα μεταδώσει καν τον διαγωνισμό

etore-messina
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε ο Μεσίνα από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο – Παραμένει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Θεσσαλονίκη

nea peramos dolofonia 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Νέα Πέραμο: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό» κατέθεσε ο δράστης στην ΕΛΑΣ

pentagon_1004_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο ερευνά έναν Δημοκρατικό που κάλεσε τους στρατιωτικούς να μην ακολουθήσουν «παράνομες εντολές» του Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 22:19
eurovision new
ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Οριστικά εκτός η Σλοβενία – Αποσύρεται λόγω Ισραήλ, δεν θα μεταδώσει καν τον διαγωνισμό

etore-messina
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε ο Μεσίνα από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο – Παραμένει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Θεσσαλονίκη

1 / 3