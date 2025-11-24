Στη Βραζιλία η Ντούα Λίπα – Οι καυτές φωτογραφίες στην παραλία, οι βόλτες με τζετ σκι και οι… cariocas

Δεν περιορίστηκε στις συναυλίες της και στην επίσκεψή της Μαρακανά η Ντούα Λίπα, κατά την παραμονή της στη Βραζιλία για επαγγελματικούς λόγους.

Η τραγουδίστρια με στιγμιότυπα που μοιράζεται στα social media δείχνει στους ακολούθους της ότι ξέρει να συνδυάζει δουλειά και διασκέδαση.



Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντούα Λίπα δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταξίδι της, θέλοντας να δώσει στους θαυμαστές της μια γεύση από το πώς πέρασε.





Σε κάποια από τα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια ποζάρει με μωβ μπικίνι σε μία ξαπλώστρα κάνοντας ηλιοθεραπεία, ενώ σε άλλα φαίνεται να απολαμβάνει θαλάσσια σπορ. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ντούα Λίπα έγραψε: «Βραζιλία. Με τον τρόπο των cariocas (=κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο)».

