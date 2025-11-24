Κλέλια Ανδριολάτου: «Γιατί θέλετε να δείτε τη σχέση μου;»

Η Κλέλια Ανδριολάτου απάντησε αποστομωτικά στους δημοσιογράφους, που την πιέζουν να μιλήσει για τη σχέση της.

«Γιατί να δείτε τη σχέση μου», είπε ξεκαθαρίζοντας με απανωτά «όχι» πως δεν θέλει ο κόσμος να γνωρίζει για την προσωπική της ζωή.

Σχετικά με τη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε «Ό,τι και να ανεβάσω, κάτι θα γράψουν. Θεωρώ ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τον εαυτό μου. Με γοητεύουν τα όμορφα λόγια των ανθρώπων. Στα αρνητικά μηνύματα δεν θα απαντήσω, δεν θα ασχοληθώ».

Η ηθοποιός είναι γνωστό ότι είναι σε σχέση με τον Κερκυραίο επιχειρηματία Μπάμπη Τσαούσολγλου.

