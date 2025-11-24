search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 22:33
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.11.2025 21:04

Κλέλια Ανδριολάτου: «Γιατί θέλετε να δείτε τη σχέση μου;»

24.11.2025 21:04
klelia-andriolatou

Η Κλέλια Ανδριολάτου απάντησε αποστομωτικά στους δημοσιογράφους, που την πιέζουν να μιλήσει για τη σχέση της.

«Γιατί να δείτε τη σχέση μου», είπε ξεκαθαρίζοντας με απανωτά «όχι» πως δεν θέλει ο κόσμος να γνωρίζει για την προσωπική της ζωή.

Σχετικά με τη σχέση της με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε «Ό,τι και να ανεβάσω, κάτι θα γράψουν. Θεωρώ ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τον εαυτό μου. Με γοητεύουν τα όμορφα λόγια των ανθρώπων. Στα αρνητικά μηνύματα δεν θα απαντήσω, δεν θα ασχοληθώ».

Η ηθοποιός είναι γνωστό ότι είναι σε σχέση με τον Κερκυραίο επιχειρηματία Μπάμπη Τσαούσολγλου.

Διαβάστε επίσης

Λιάγκας για καβγά Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζου: «Αυτοί οι αριστεροί έτσι λειτουργούν με δικτατορικές λογικές» (Video)

Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι – «Δεν θα εμφανιστώ στα Madwalk 2025»

Σάκης Ρουβάς: Aτύχημα πάνω στη σκηνή για τον τραγουδιστή και μια χορεύτριά του (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hezbollah
ΚΟΣΜΟΣ

«Εκδίκηση» για τη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης

maduro_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κλιμάκωση στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τον Μαδούρο «αρχηγό» τρομοκρατικού δικτύου

eurovision new
ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Οριστικά εκτός η Σλοβενία – Αποσύρεται λόγω Ισραήλ, δεν θα μεταδώσει καν τον διαγωνισμό

etore-messina
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε ο Μεσίνα από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο – Παραμένει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο στη Θεσσαλονίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Μηνύσεις ετοιμάζει η Ματσούκα: «Θα κινηθώ νομικά για την ηχογράφηση χωρίς άδεια»

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: Σε σχολικό πάρτι πήγαινε ο τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά - Η συγγνώμη του μέσω social media (Photo)

PODCAST ASIMAKOPOYLOY SITE 23.11
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα  Ασημακοπούλου: «Στο "Σόι σου" κάνουμε νούμερα που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση»

super-market_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του πραγματικού μισθού στην Ελλάδα καταγράφει έκθεση της Κομισιόν - Η μοναδική χώρα στην ΕΕ με αρνητική πορεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 22:25
hezbollah
ΚΟΣΜΟΣ

«Εκδίκηση» για τη δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ από το Ισραήλ ορκίζονται οι Φρουροί της Επανάστασης

maduro_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κλιμάκωση στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τον Μαδούρο «αρχηγό» τρομοκρατικού δικτύου

eurovision new
ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision 2026: Οριστικά εκτός η Σλοβενία – Αποσύρεται λόγω Ισραήλ, δεν θα μεταδώσει καν τον διαγωνισμό

1 / 3