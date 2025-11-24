Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι – «Δεν θα εμφανιστώ στα Madwalk 2025»

Εκτός του φετινού Madwalk θα μείνει η Μαρίνα Σάττι, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που έστειλε τη δημοφιλή τραγουδίστρια στο νοσοκομείο.

Το Madwalk 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, όμως η εκπρόσωπος της Ελλάδας το 2024 στη Eurovision, Μαρίνα Σάττι, δεν θα δώσει το «παρών».

Το νέο έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα 24/11, με σχετική ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρείας: «Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί. Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους. Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».

Η ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι για το πρόβλημα με την υγεία της

Την ανακοίνωση ακολούθησε ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι μέσα από το νοσοκομείο, με την ίδια να ενημερώνει τους θαυμαστές της για ό,τι συνέβη.

«Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξή σας», έγραψε η Μαρίνα Σάττι σε story που ανέβασε στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Λιάγκας για καβγά Κωνσταντοπούλου – Ουγγαρέζου: «Αυτοί οι αριστεροί έτσι λειτουργούν με δικτατορικές λογικές» (Video)

Έφυγε από τη ζωή ο προσωπικός σχεδιαστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο

Lizzo: «Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου»