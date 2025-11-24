search
ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2025 14:59
24.11.2025 12:17

Lizzo: «Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου»

24.11.2025 12:17
Αντιμέτωπη με την κατάθλιψη και έντονες αυτοκτονικές σκέψεις βρέθηκε η Lizzo, με την τραγουδίστρια να περιγράφει την περίοδο που είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με τη μήνυση πρώην χορευτριών της για σεξουαλική παρενόχληση ως μια από τις δυσκολότερες της ζωής της.

Μέσα από μια εκτενή ανάρτησή της στο Substack, η τραγουδίστρια κάνει λόγο για μια περίοδο βαθιάς απομόνωσης και έντονου συναισθηματικού κλονισμού, κατά την οποία -μεταξύ άλλων ξεκίνησε να χάνει βάρος.

«Ξεκίνησα να χάνω βάρος το φθινόπωρο του 2023. Είχα κατάθλιψη. Ήμουν αντικείμενο ενός σκληρού σκανδάλου και ένιωθα σαν όλος ο κόσμος να μου είχε γυρίσει την πλάτη. Έγινα βαθιά αυτοκτονική. Απομακρύνθηκα από όλους όσους αγαπούσα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Όπως εξήγησε, μετά τη μήνυση που κατέθεσαν το 2023 τρεις πρώην χορεύτριές της, δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κανέναν με αποτέλεσμα να κλειστεί στον εαυτό της.

«Πρώην στενοί συνάδελφοι και φίλοι άρχισαν να εμφανίζονται δημόσια και να επινοούν πράγματα» τόνισε. «Ο Θεός ξέρει γιατί. Υποθέτω για να με χτυπήσουν ενώ ήμουν ήδη κάτω; Δεκαπέντε λεπτά δημοσιότητας; Υποθέτω πως δεν θα το μάθω ποτέ. Αυτό με οδήγησε σε ακραία απομόνωση. Ήμουν θυμωμένη κάθε μέρα, κυρίως επειδή δεν μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου δημόσια, καθώς κανείς δεν θα με πίστευε» πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στη σωματική της αλλαγή, επισήμανε ότι αναζητούσε έναν τρόπο να διαχειριστεί τον πόνο της. Γι’ αυτό ξεκίνησε πιλάτες, ενώ -όπως εξομολογήθηκε- συχνά έκλαιγε μετά τις προπονήσεις.

«Συνειδητοποίησα ότι έχασα βάρος μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο είναι τώρα» σημείωσε, ενώ τον χειμώνα, όπως είπε, αποφάσισε συνειδητά να προσπαθήσει να χάσει βάρος, αφού ένιωθε ότι είχε «χάσει τα πάντα» και «ήθελε να αλλάξει». Με τη βοήθεια θεραπευτών ανακάλυψε ότι το βάρος της λειτουργούσε ως «προστατευτική ασπίδα, μια ζώνη χαράς και άνεσης, ακόμη και σαν μια στολή υπερήρωα».

Τόνισε, δε, ότι αντιλαμβάνεται πλέον την απώλεια βάρους της, όχι ως κιλά «που έχασε», αλλά ως κιλά «απελευθερώθηκαν από το σώμα της». Όπως έγραψε, ένιωθε για χρόνια ένα εσωτερικό βάρος, λόγω του θανάτου του πατέρα της το 2009 και εξαιτίας «κακοποιητικών και τοξικών σχέσεων».

Η προσπάθειά της για απώλεια βάρους δεν σχετιζόταν ποτέ με το να γίνει «λεπτή» σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα, επισημαίνει.

«Θα έχω πάντα τις ραγάδες και το δέρμα μιας γυναίκας που είχε παραπάνω κιλά. Και είμαι περήφανη γι’ αυτό. Ακόμα κι όταν ο κόσμος δεν θέλει να είμαι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Διανύουμε μια περίοδο, όπου τα μεγάλα μεγέθη διαγράφονται από τις ιστοσελίδες. Τα plus size μοντέλα δεν γίνονται δεκτά για δουλειές. Και όλα τα juicy κορίτσια δεν είναι πλέον και τόσο juicy. Έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της άνθισης του Ozempic» σχολίασε.

Μπορεί να βρισκόμαστε σε μια εποχή που μιλάμε ανοιχτά για σημαντικά θέματα, αλλάζουμε απόψεις και πηγαίνουμε κόντρα σε παρωχημένες αντιλήψεις, όμως χρειάζεται ακόμα δουλειά, καθώς «βρισκόμαστε ακόμα σε μια εποχή, όπου οι γυναίκες με περισσότερα κιλά αδυνατίζουν, γιατί έχουν κουραστεί να κρίνονται».

«Η τάση των ανθρώπων να αγαπούν, να σέβονται και να υποστηρίζουν το σώμα τους με περισσότερα κιλά, έχει εκλείψει και, πλέον, όλοι προσπαθούν να χάσουν βάρος, προκειμένου η κοινή γνώμη να σταματήσει να ασχολείται με την εξωτερική εμφάνισή τους» είπε, τέλος, υπογραμμίζοντας: «Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν το ταλέντο μου γιατί ήταν απασχολημένοι με το βάρος μου».

